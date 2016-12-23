Экс-министр обороны РА Сейран Оганян на днях заявил о своем намерении активно участвовать в предстоящих выборах. Он не созвал пресс-конференцию, не встретился с журналистами, не отвечал на их вопросы — их было в избытке, а просто распространил заявление, в котором говорится:

“Уважаемые соотечественники, боевые товарищи и единомышленники, в последние 17 лет, руководя оборонными ведомствами НКР и Армении, стоя у истоков создания нашего государства и армии, я не могу оставаться в качестве стороннего наблюдателя за военно-политическими развитиями в стране, когда в стране пытаются сформировать новую систему управления, обусловленную конституционными реформами, то каждая политическая сила и каждый гражданин имеют право и обязанность приложить к этому свой потенциал… Желаю вложить свои знания, опыт и усилия самостоятельно, с целью достичь изменений в нашей стране. Я принял решение о своем активном участии в предстоящих выборах, руководствуясь идеей “во имя” — во имя безопасности государства, во имя осуществления национальных идеалов”.

Сейран Оганян заявил, что политическая деятельность является для него не самоцелью, а новой возможностью служения родине. “В состоявшихся системах политического управления важны различающиеся позиции и плюрализм, которые в дальнейшем становятся основанием для новых передислокаций и перегруппировок. “Если нет второго мнения, то из чего выбрать лучшее?”. Я отрицаю то положение, когда несовпадение взглядов превращается у политических деятелей в ненависть и вражду. Я против, когда инакомыслие становится поводом для политических репрессий, клеветы, злословия. Политические силы, входящие в предвыборную борьбу, обязаны сохранять корректность, поскольку предстоящие выборы радикально отличаются от предыдущих”, — говорится в заявлении экс-главы оборонного ведомства.

“Моя цель — активно участвовать в парламентских выборах 2017 года с командой единомышленников, найти для этого самый подходящий формат, предстать перед обществом с реалистичной программой”, заявил Сейран Оганян, добавив, что в своей будущей деятельности, как и прежде, намерен стоять рядом с народом, с сослуживцами и боевыми товарищами, жителями приграничных районов.

Таким образом, экс-глава оборонного ведомства положил конец разговорам, муссирующимся в прессе слухам, начавшимся с легкой руки бывшего до недавнего времени заместителем руководителя аппарата Президента РА Виктора Даллакяна, который на двух своих пресс-конференциях намекал на то, что в предстоящих парламентских выборах будет участвовать с некоей создаваемой оппозиционной политической силой и что с ними будет также Сейран Оганян. Правда, все это было сказано намеками, но оказалось достаточным, чтобы пресса причислила господина Оганяна к невидимой пока новой оппозиции.

Как видим, господин Оганян уже заявил, что намерен руководствоваться девизом “Во имя” — безопасности государства и осуществления национальных идеалов. Нет и намека на уход в стан радикальной оппозиции, да и было бы абсурдно предполагать подобное развитие событий: человек стоял у истоков создания государства и армии, обладал властными рычагами, участвовал во многих государственных процессах, а следовательно, нес и несет ответственность за многие важнейшие решения… И вдруг вступает в борьбу против созданного при его непосредственном и активном участии. Вот тогда возникнет еще больше вопросов…

Какие развития будет иметь заявление господина Оганяна, покажет, конечно, время. А пока и политические круги, и пресса активно строят прогнозы, способные меняться каждодневно.

Возвращается в активную политику и первый президент Армении Левон Тер-Петросян, который возглавит предвыборный список Армянского национального конгресса. Напомним, что ныне АНК имеет в Национальном Собрании фракцию в составе 7 человек, большая часть которых за минувшие почти пять лет успела перессориться между собой, даже прекратить общаться. Трудно предположить, чтобы на предстоящих парламентских выборах Конгресс набрал большое число голосов протестного электората (за эти голоса будут бороться другие силы), в лучшем случае он может иметь в парламенте будущего созыва весьма скромную по численности фракцию, или вообще не преодолеть барьер избирательного минимума. Хотя присутствие Левона Тер-Петросяна способно сыграть в какой-то мере позитивную роль в вопросе повышения растерянного имиджа АНК.

Что касается экс-лидера “Процветающей Армении” Гагика Царукяна, к которому уже обратились члены политсовета ППА (даже обнародовали соответствующее заявление) с просьбой вернуться в политику – ответа пока нет. Эту интригу господин Царукян, по всей вероятности, сохранит до февраля, ближе к выборам (они будут проходить 2 апреля) – для большего эффекта. Естественно, если господин Царукян вновь возглавит партию и примет участие в выборах, он соберет львиную долю голосов протестного электората, как это случилось в 2012 году, и станет второй по численности парламентской силой. А это, ох, как нужно правящей Республиканской партии, ибо, как гласит народная мудрость, старый друг лучше новых двух. За все эти годы, даже покинув ряды коалиции и объявив себя альтернативой, а затем и вовсе оппозицией действующим властям, при голосовании фракция ППА (или то, что от нее осталось после ухода Царукяна с поста лидера и раскола) никогда не подводила РПА. А вернется господин Царукян в политику, или нет — ни для кого не секрет, что это всецело зависит от воли властей. Что же касается пребывания в стане оппозиции — автор этих строк неоднократно писала, что крупный бизнесмен, даже при очень большом желании, по определению не может быть оппозицией. Можно взять на себя такую роль, говорить о проблемах и заботах народа, но никогда не идти вразрез с политической линией властей. А то получится нехорошо – подобный опыт у нас тоже имеется. Однако еще большой вопрос – заявит ли господин Царукян о своем возвращении, или нет. Но активно поддерживает материально неимущих жителей многострадального города Гюмри — иначе говоря, город, известный своей протестной позицией, в центре внимания экс-лидера ППА.

Эти заявления и шаги политических деятелей пока что можно оценить как прелюдию к генеральным сражениям – апрельским выборам. Хотя ситуация, несомненно, может измениться в любую минуту.