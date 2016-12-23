По приглашению Президента Республики Армения, Его Превосходительства Сержа Саргсяна 21 декабря 2016г. в сопровождении высокопоставленной делегации с официальным визитом Армению посетил Президент Исламской Республики Иран, Его Превосходительство Хасан Рохани.

Президент Исламской Республики Иран Хасан Рохани в ходе визита в Республику Армения встретился с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном. Президент Исламской Республики Иран встретился также с премьер-министром Республики Армения Кареном Карапетяном.

В ходе прошедших в теплой атмосфере переговоров президенты двух стран обменялись мнениями относительно представляющих взаимный интерес вопросов политики, экономики, культуры, касающихся региональной и международной сфер. Стороны оценили визит Президента Исламской Республики Иран в Республику Армения как важный шаг, направленный на расширение отношений двух стран.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Рохани, выразив удовлетворение в связи с отношениями высокого уровня, основанными на многовековой дружбе двух народов, подтвердили свою решимость к дальнейшему расширению двусторонних отношений. Президенты Республики Армения и Исламской Республики Иран сочли важной деятельность совместной межправительственной комиссии двух стран — достигнутые в ходе состоявшихся 22-24 декабря 2015 года в Ереване и 4-5 декабря 2016г. в Тегеране заседаний совместной межправительственной комиссии соглашения, и подчеркнули необходимость их реализации.

Президенты подчеркнули важность реализации этих договоренностей в плане увеличения объемов товарооборота между двумя государствами и развития инфраструктур, повышения уровня сотрудничества в энергетике, транспорте, связи, промышленности и других отраслях экономики.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Рохани подчеркнули важность межпарламентского сотрудничества, которое всегда способствовало развитию дружественных отношений между Арменией и Ираном, выразив уверенность, что сотрудничество между законодательными органами продолжит развиваться, придавая новый импульс добрососедским отношениям двух стран.

Президенты с удовлетворением отметили заметную активность в сфере межобластного сотрудничества, выразив пожелание стимулировать также дальнейшее развитие подобного взаимодействия. Обоюдно подчеркнута важность расширения и развития транспортных возможностей между Арменией и Ираном. В этом контексте президенты подчеркнули в рамках международного коридора Север-Юг необходимость использования международных транспортных и транзитных путей, связывающих через территории Армении и Ирана Персидский залив с Черным морем.

Президенты подчеркнули важность реализации и взаимной поддержки Республикой Армения и Исламской Республикой Иран экономических, транспортных, научно-технологических, гуманитарных и других совместных проектов.

Президенты Серж Саргсян и Хасан Рохани подчеркнули важность расширения двустороннего и многостороннего сотрудничества в сфере газа и электроэнергетики, а также эксплуатации 3-й линии электропередач и увеличения объемов поставляемого из Ирана в Армению газа.

Стороны подчеркнули важность текущих переговоров между Исламской Республикой Иран и Евразийским экономическим союзом вокруг соглашения о торговле на льготных условиях и в этом контексте поддержку Республики Армения.

Президенты приветствовали отмену выездных и въездных виз между двумя странами для расширения деловых связей, экономической и инвестиционной деятельности, а также стимулирования туризма.

Президенты Республики Армения и Исламской Республики Иран сочли необходимым утверждение и дальнейшее укрепление прочного мира, стабильности и безопасности в регионе, для достижения этой цели подчеркнув важность приложения усилий, направленных на урегулирование существующих конфликтов, и расширения всестороннего регионального сотрудничества.

Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, президенты двух государств подчеркнули, что она должна урегулироваться мирным путем, на основании Устава ООН, основополагающих норм и принципов международного права.

Президенты двух государств выразили уверенность, что договоренности, достигнутые в результате положительного завершения состоявшихся вокруг ядерной программы Ирана переговоров, послужат во благо региональной и международной безопасности и стабильного развития.

Президенты двух государств подчеркнули необходимость продолжения нацеленных на всеобщий мир совместных консультаций вокруг актуальных региональных и международных проблем.

Президенты сочли актуальной проблему нераспространения оружия массового уничтожения, подчеркнув важность реализации положений договора О нераспространении ядерного оружия.

Президенты двух стран подчеркнули большую необходимость скорейшего установления мира в Сирии, предотвращения дальнейшего распространения гуманитарных проблем и выселения людей.

Президенты, коснувшись проблем международного терроризма и организованной преступности, выразили свою готовность в двусторонних и многосторонних рамках бороться против подобных угроз. Президенты двух государств подчеркнули необходимость борьбы с насилием и экстремизмом, рассматривая диалог цивилизаций как важнейший фактор утверждения мира в мире и регионе, примерным проявлением которого является дружба и мирное сосуществование двух народов, основанное на глубоком уважении и толерантности в отношении религии и культуры друг друга.

Президент Исламской Республики Иран, Его Превосходительство Хасан Рохани пригласил Президента Республики Армения, Его Превосходительство Сержа Саргсяна совершить официальный визит в Исламскую Республики Иран. Приглашение принято с благодарностью. Сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам.