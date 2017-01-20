Хоккей на траве переживает не лучшие времена в Армении. Между тем, в 80-х годах этот вид спорта был довольно популярен в нашей стране, а отечественные команды были отнюдь не на последних ролях во всесоюзных соревнованиях. Но затем ситуация кардинально изменилась, и сегодня только статистика да воспоминания ветеранов свидетельствуют о свершениях дней минувших. Заслуженный тренер республики Масис Арзуманян, который в бытность главным тренером ереванского “Маяка” и чаренцаванского “Лусавана” заложил у нас основы женского маканахага (именно так называется этот вид спорта по-армянски), готов часами рассказывать об интересных эпизодах тех лет, но в 68 лет его взгляд все же направлен в будущее.

— Вы недавно вернулись из Болгарии. Работали по профессии?

— Да, был лектором в Национальной спортивной академии. В Болгарии мало высококвалифицированных специалистов по нашему виду спорта. Правда, в последние 20 лет они смогли подготовить 150 тренеров, но немногие желают работать на этом поприще. Кстати, нынче 5-6 из них работают в ведущих иностранных клубах. В стране имеются 52 клуба по хоккею на траве. А национальной федерацией руководят сведущие люди: директор этой организации, заодно и куратор стран Юго-Восточной Европы в департаменте развития европейской федерации этого вида спорта Антонио Антонов, интеллигентный человек и хороший организатор. Кстати, в этом году намечается визит шефа данного департамента Нормана Хьюза и Антонова в нашу страну по приглашению отечественной федерации. Конечно, в Болгарии тоже остры социальные проблемы, но в отличие от Армении эта страна обеспечена современной спортивной инфраструктурой. А географическое положение страны облегчает решение многих вопросов.

— Там вы занимались также тренерской деятельностью?

— Готовил национальную сборную среди игроков до 16 лет по индорхоккею (мини-вариант хоккея на траве — Г.Н.) к играм первого дивизиона чемпионата Европы, в котором команда завоевала путевку в высшую лигу. Тренировал также сборную игроков до 18 лет. Затем возглавлял сборную Болгарии среди девушек того же возраста, занявшую в последние два года первое и второе места на чемпионате балканских стран. Довелось и тренировать женские и мужские команды Национальной спортивной академии (НСА), которые в прошлом году успешно выступили на европейской арене. Что интересно — в Болгарии сквозь пальцы смотрят на физическую подготовку игроков. Поначалу спортсмены даже выражали открытое недовольство проводимыми мною тренировками по физподготовке, пришлось объяснить, что без этого невозможно рассчитывать на серьезные результаты. Я также отвожу важное место новейшим тренировочным и восстановительным методикам.

Меня сильно удручало отсутствие воодушевления и мотивации у болгарских игроков. Трудно сказать, чем это обусловлено, но на тренировках я не видел в их глазах искорку, способную зажечь пламя победы. Кстати, не могу сказать то же самое про наших – армянских ребят, которые, порой недоевшие и плохо обутые, являясь на тренировки, выкладывались на все 100. А в Болгарии непередаваемые ощущения я испытал разве что в процессе работы с командой глухонемых спортсменов, проявлявших истинный профессиональный подход к тренировкам. Поверьте, это очень важно для любого тренера.

— Может, стоило перебраться в другую европейскую страну?

— В нашей работе очень важно полноценное общение, без которого тренер не может полностью довести до подопечных все свои замыслы. Порой не выручает даже владение английским. Правда, за время европейских “скитаний” научился формулировать свои мысли еще и на испанском, польском и болгарском, но решил все-таки вернуться. Вдруг возникло отчаянное желание использовать свой опыт и знания на родине. Ведь мы уже доказывали, что можем добиваться успехов в хоккее на траве. Кстати, в свое время многие с пессимизмом относились к перспективам армянской женской команды, но наши девочки дважды стали победительницами первенства СССР в первой лиге. А в конце 80-х, даже после страшного землетрясения, усилиями братьев-близнецов Гранта и Грачья Петросянов начался подъем команды девушек Гюмри, ставшей чемпионом СССР в юношеской возрастной категории. А в мужских соревнованиях нашим флагманом стал “Раздан”, завоевавший бронзовые медали всесоюзного чемпионата. В те годы команда стала своеобразным символом одноименного города, все население которого, казалось, жило хоккеем на траве. На городской арене не хватало места для всех желающих тренироваться.

— А как вы оцениваете нынешнее состояние армянского маканахага?

— Оно удручающее. Что уж говорить, когда в стране нет хоть одной пригодной для игры площадки. Со временем разительно изменились критерии в нашем виде спорта. Раньше играли исключительно на траве, а теперь – на полях с искусственным покрытием. В Армении пока нет таких условий.

— Значит, и перспективы туманные?

— При желании и энтузиазме можно решить многие проблемы. Возможно, мои слова вызовут улыбку, но я нацелился на завоевание со сборной Армении путевки на юношескую олимпиаду по индорхоккею, требующему значительно меньше финансовых вложений, чем его классический собрат. Я прекрасно осознаю, что нелегко будет добиться цели, но верю в возможность успеха. Не зря говорил, что в глазах армянских ребят есть искорка, а это очень важная предпосылка успеха. К тому же, я не одинок — в стране еще остались преданные и сведущие специалисты: президент нашей федерации Хачатур Гилоян, президент клуба “Айрудзи” по хоккею на траве в Шенгавитской спортшколе Николай Джулакян, президент клуба “Раздан” Нвер Закарян, заслуженный тренер РА Жора Мкртчян, высококвалифицированные специалисты Манвел Асатрян, Маис Чулджян. Обнадеживает и то, что Министерство спорта настроено способствовать нашим начинаниям.