Регион Январь 20, 2017 | Автор : admin

В Ереване 18 января состоялся очередной, восьмой по счету, раунд переговоров между Арменией и Евросоюзом вокруг нового рамочного соглашения.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МИД Армении, с армянской стороны переговоры возглавил замминистра иностранных дел Карен Назарян, с европейской — директор по России, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ Европейской внешнеполитической службы Люк Девин.

Были обсуждены политические вопросы соглашения, а также положения общей, институциональной и заключительной глав. Сторонам удалось достичь взаимопонимания по ряду вопросов.

Подводя итоги переговоров, стороны обменялись информацией о результатах проходящих переговоров вокруг глав по отраслевым и торговым вопросам и конкретизировали дату следующего раунда переговоров в Брюсселе.

Отметим, что 12 октября 2015 года в Люксембурге на заседании Совета ЕС по иностранным делам Совет Европейского союза по иностранным делам уполномочил Еврокомиссию и Высокого представителя открыть переговоры между Арменией и ЕС по новому правовому документу. Новое соглашение заменит текущее соглашение о сотрудничестве между Арменией и ЕС. При этом в документе отмечается, что ЕС стремится к дальнейшему развитию и укреплению всестороннего сотрудничества с Арменией во всех областях, представляющих взаимный интерес в рамках Восточного партнерства. 7 декабря того же года в Брюсселе глава МИД Армении Эдвард Налбандян и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини в штаб-квартире ЕС объявили о начале переговоров вокруг нового правового документа между Арменией и Евросоюзом. В январе 2016 года состоялся первый раунд переговоров. В конце 2016 года глава МИД Армении Эдвард Налбандян выразил надежду, что переговоры вокруг нового рамочного соглашения завершатся в ближайшем будущем.