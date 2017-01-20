К своему логическому завершению подходит программа “Ответ-100 лет спустя”. Этот интересный и важный проект был реализован в 2014-2016гг. и представлял собой комплексную программу. Она была реализована Музеем литературы и искусства им. Е.Чаренца, при поддержке Министерства культуры РА, Государственной комиссии по координации мероприятий, посвященных 100-летию Геноцида армян, и ВиваСелл-МТС.

Проект “Ответ-100 лет спустя” был посвящен 100-летию Геноцида армян и включал в себя две подпрограммы, одна из которых стала площадкой для молодых творческих деятелей, которые должны были создать непреходящие художественные произведения (картина, скульптура, графический рисунок) на основе 10 документальных свидетельств о Геноциде армян. За процессом создания работ наблюдали видные представители нашей интеллигенции, в том числе и сферы изобразительного искусства, и конкурсная комиссия из историков-геноцидоведов. В частности, работы оценивали епископ Баграт Галстанян, Карен Агамян, Каро Варданян, Грант Тадевосян (Татос), Вержине Свазлян, Светлана Петрикова, Роберт Элибекян и др. Итоги творческой работы были представлены на конкурсе “Прошлое — в настоящем”, который отобрал двадцать лучших документальных скульптур и картин. Пять лучших скульптур, созданных в течение этого двухлетнего проекта, не так давно удостоились большой чести — пополнили фонд Национальной картинной галереи Армении.

С авторами работ встретился директор галереи Арман Цатурян, который, высоко оценив этот дар, вручил скульпторам благодарности. При этом он подчеркнул большую ответственность молодых творцов, которые, по его словам, должны стать целеустремленнее, не останавливаться на достигнутом и дальше развивать и повышать уровень своего творчества. Как-никак, их работы отныне будут соседствовать с произведениями Ованеса Айвазовского, Геворга Башинджагяна, Фаноса Терлемезяна и других великих армянских деятелей искусства. Что касается самих работ, то экспонатами Национальной картинной галереи стали следующие работы: скульптуры “Последний” Нарека Князяна , “Не забыто никогда” Арпине Кетцян, “Ты встал, чтобы об этом узнал мир” Майи Авагян, “Герой Дер-Зора” Айка Петросяна, “К вечности” (“Аврора”) Манвела Матевосяна.

Насчет последней стоит рассказать поподробнее, так как именно эта работа стала статуэткой, символизирующей премию “Аврора”. Еще в марте 2016 года организационный совет комплексной программы “Ответ-100 лет спустя” обратился с предложением к руководству благотворительной инициативы “Аврора”: при выборе символа премии также обсудить 9 лучших документальных скульптур конкурса изобразительного искусства “Прошлое — в настоящем”. В итоге, в качестве проектов для премии “Аврора”, были обсуждены 4 авторские работы конкурса “Прошлое — в настоящем”, а победителем было признано произведение “К вечности” Манвела Матевосяна.

Отметим, что в рамках проекта был опубликован альбом “Ответ-100 лет спустя”, обобщающий одноименную программу. Также был подготовлен видеофильм “Мы придем”, повествующий о паломничестве в Западную Армению в июне 2015 года.

В альбом “Ответ-100 лет спустя” вошло десять оставшихся без ответа писем, свидетельствующих о геноциде (за период 1894-1923гг.) и полученные на них 100 лет спустя ответы-реакции известных зарубежных деятелей: письма, предметы изобразительного искусства, уникальные материалы и архивные фотографии. Во втором разделе альбома представлены двадцать лучших документальных скульптур и картин конкурса “Прошлое — в настоящем”, а также работы более десятка авторов (тематические статьи и размышления). Автор идеи альбома “Ответ-100 лет спустя” и работы “Мы придем” — координатор комплексной программы Асмик Ахвердян.

В заключение отметим, что в скором времени Музей литературы и искусства им. Е.Чаренца в качестве дара передаст Картинной галерее Шуши некоторые удачные работы, созданные в рамках проекта.