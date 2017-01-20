Регион Январь 20, 2017 | Автор : admin

Национальное собрание Республики Арцах 17 января соотношением голосов: 20 — “за”, 7- “против” и 1 — “воздержавшийся” приняло решение вынести на референдум проект конституционных изменений.

Об этом сообщается со ссылкой на запись на страничке депутата НС НКР Айка Ханумяна в соцсети Facebook. “Национальное собрание Арцаха постановило вынести на референдум проект конституционных изменений. Против проголосовали фракции “Дашнакцутюн” и “Возрождение”, воздержалась фракция “Движение-88”, за проголосовали фракции “Свободная Родина” и “Демократия”, — говорится в записи депутата.