В ближайшее время планируется начать второй этап реализации программы Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) — “Повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных отраслей промышленности Армении за счет модернизации и обеспечения доступа к рынкам сбыта”. Старт этой масштабной программы был дан осенью 2014 года, а средства в размере 1 млн долларов выделены российским правительством с целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ. С армянской же стороны содействие реализации проекта было оказано Министерством экономического развития и инвестиций, а также Фондом развития Армении.

Само название проекта уже указывает на его важное значение в плане реализации индустриальной политики Армении, направленной на развитие ориентированных на экспорт приоритетных отраслей местной экономики. Это в целом. А, в частности, проект ЮНИДО охватывал текстильную и швейную промышленность Армении — отрасли, где эта организация могла бы привлечь международный опыт и знания, которых у нас крайне не хватает, и посредством этого возродить былую славу отечественной текстильно-трикотажной сферы.

В этом смысле проект ЮНИДО был нацелен как раз на расширение местного, регионального и международного рынка сбыта для продукции текстильной и швейной отрасли Армении. Предусматривалось, в частности, усовершенствование технических возможностей и внедрение инновационных решений в дизайне и моделировании готовой продукции. Параллельно армянским компаниям сферы было оказано также содействие в установлении деловых контактов и сотрудничества для повышения эффективности всех составляющих цепочки добавленной стоимости — от обработки сырья до производства готовой одежды с обеспечением их выхода на международные рынки сбыта.

“На самом деле есть два возможных варианта продвижения бренда. В первом случае компании самостоятельно продвигают свою продукцию на внутреннем рынке и международной арене. А во втором — этот процесс делается совместными усилиями с тем, чтобы выступить в качестве единого бренда под маркой “Произведено в Армении”, что и было сделано в рамках проекта ЮНИДО. Изначально в соответствии с определенными критериями были отобраны восемь армянских предприятий текстильной промышленности, которых далее объединили под единой маркой “5900 BC” для разработки и производства совместных коллекций”, — рассказал в беседе с нами начальник Управления промышленной политики Министерства экономического развития и инвестиций Армен Еганян.

Бренд объединил швейные компании “Тосп”, “Меланте”, “Агнесса”, “Арсфайн”, “Канакерская швейная фабрика”, “Каравадж”, “Нанман” и “Фирма Лида”. Последняя, по словам нашего собеседника, участвовала в прошлом году в показе коллекции Юдашкина в Париже, представив там и свою новую марку одежды. Остальные компании также принимают на сегодня заказы на основе разработанного бренда “5900 BC”.

Помимо обновления модельного ряда армянских предприятий и развития их экспортного потенциала, проект имел еще и образовательный компонент, в рамках которого группа итальянских дизайнеров и модельеров провела у нас консультации и тренинги с местными специалистами. Кроме того, в Армении была создана школа моды “Атекс-Бурго” с участием приглашенных из Италии специалистов, основная цель которой сводится к подготовке для местной текстильно-трикотажной сферы промышленных дизайнеров, необходимость в которых на сегодня крайне высока.

Решить в рамках одной программы все накопившиеся за долгие годы проблемы легкой промышленности Армении — от потери рынков сбыта, транспортных издержек до отсутствия лабораторий сертификации качества — практически невозможно. Однако их достаточно для того, чтобы начать процесс освоения новых рынков собственной линейкой продукции. А ведь были времена, когда легкая промышленность считалась одной из самых перспективных и традиционных отраслей экономики Армении.

В советские годы у нас в стране был основан ряд крупных текстильных и трикотажных заводов, в частности, в Ереване, Ленинакане (ныне Гюмри), Чаренцаване и Кировакане (ныне Ванадзор). Продукция легкой промышленности составляла примерно одну треть экономики Советской Армении, не говоря уже о том, что именно эта сфера обеспечивала самую большую занятость населения. Здесь трудились свыше 115 тыс. человек, то есть порядка 25-30% рабочей силы, вовлеченной в промышленность страны. Для сравнения, в сфере производства готовой одежды зарегистрированы, по данным на июнь 2016 года, порядка 80 компаний, обеспечивающих занятостью около 3,5 тыс. человек.

Так вот, если в советские времена Армения являлась одним из крупнейших поставщиков продукции легкой и текстильной промышленности, то после развала Союза более 60-70% этой сферы, как, впрочем, и многие другие отрасли отечественной экономики, зафиксировали резкий спад производства. Крупные заводы, не сумев приобрести необходимое сырье и обеспечить рынки сбыта, работали на самом минимуме своих мощностей или вовсе приостановили деятельность.

С конца 90-х годов прошлого столетия сфера вновь оживилась как за счет зарубежных заказов (в основном предоставление услуг по пошиву одежды), так и собственного производства, особенно по линии трикотажа. Рост в этой сфере по большому счету продолжался до 2008 года, а потом кризис перемешал все карты, поэтому уже в 2009-2010 годах здесь наблюдался спад, вызванный в основном падением заказов, поступающих из Италии.

Надо сказать, что зависимость местной текстильной отрасли от зарубежных заказов была в то время весьма высока, поскольку, по оценкам специалистов, более 85% вывозимой из страны продукции приходилось именно на подобные заказы. И сегодня участников этой отрасли можно подразделить на два основных вида производителей: компании, предоставляющие швейные услуги зарубежным фирмам по толлинговым схемам, и производители собственной продукции.

Вопрос в том, что, работая по толлингу, армянские производители просто продавали свою рабочую силу, не имея ни своего собственного бренда, ни своей коллекции, а самое главное — не становились игроком рынка. Да, приобретали опыт, работая с развитыми компаниями, учились многому, но при этом полностью зависели от прихотей заказчика. Львиная же доля экспорта готовой одежды в прошлом году пришлась на российский рынок: показатель, по итогам 11 месяцев 2016 года, вырос на 125%, по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года.

“Отличительной особенностью прошлого года стало то, что заметно выросло количество компаний, занимающихся производством собственной продукции, а не заказами. Во многом этому способствовало упрощение процедур при экспорте продукции легпрома на рынок ЕАЭС, благодаря чему произошла диверсификация рынков. Наряду с этим нарастили объемы и другие компании отрасли, в том числе и те, кто работает в основном по толлинговым схемам”, — изложил суть дела г-н Еганян.

Поползли вверх и показатели объемов производства одежды, где рост (опять-таки по итогам 11 месяцев прошлого года) составил порядка 19%. Однако, по мнению представителя Минэкономразвития, достигнутые показатели нельзя считать удовлетворительными, поскольку местное производство готовой одежды обладает довольно высоким потенциалом, не только в контексте освоения внешних рынков, но и с точки зрения обеспечения внутреннего спроса. Оптимальным выбором для армянских производителей, по мнению г-на Еганяна, может стать средний ценовой сегмент продукции, в котором наши производственники в состоянии занять свою нишу.