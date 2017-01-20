Регион Январь 20, 2017 | Автор : admin

Архитектурный проект восстановления лагеря армянских сирот “Камп Армен” в районе Тузла Стамбула уже готов.

Как сообщает турецкий информационный сайт Sondakika-24, лагерь будет служить общине молодежным и технологическим центром, в то же время оставаясь приютом.

Председатель фонда армянской протестантской церкви и школы Гедикпаша Григор Агабелоглу сообщил, что работы начнутся, когда префектура Тузлы откажется от выражения “административная территория”, написанного на проекте благоустройства лагеря.

“В этом случае мы сможем начать работы по проекту. Это будет для нас огромной радостью. Желаем, чтобы компетентные органы минутой раньше занялись этим вопросом. Ждем от мэрии радостных вестей”.

Напомним, что армянский лагерь “Камп Армен” — заброшенное и полуразрушенное строение в районе Тузла Стамбула, занимает территорию в 8.552 кв. м, в 1961г. было выкуплено фондом Армянской Протестантской церкви и служило летним лагерем для детей из неимущих семей и сирот, обучавшихся в армянской школе. Здесь выросли Грант Динк и его супруга Ракель Динк. Впоследствии властями Турции лагерь был незаконно конфискован у армянской общины.

В 2015 году владелец лагеря решил его снести, однако после длительной борьбы молодежи армянской общины лагерь был возвращен правообладателю — фонду армянской протестантской церкви Гедикпаша.