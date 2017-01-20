Премьер-министр Карен Карапетян 17 января принял члена Совета директоров, руководителя голландской группы Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Франса Викерса.

Премьер-министр оценил, как результативные, сотрудничество, многочисленные совместные программы с ЕБРР и от имени правительства выразил готовность к расширению взаимодействия. Особо отметив важность непрерывного осуществления банком программ содействия частному сектору, Карен Карапетян отметил: “Во время визитов в области Армении мы рассматриваем, подытоживаем многочисленные программы, в рамках которых хотим сотрудничать с частным сектором и в качестве инструмента будем заинтересованы, если ЕБРР будет заинтересован в сотрудничестве по этим направлениям. Цель правительства — различными способами стимулировать активность бизнес-среды, и это может стать процессом, изменяющим бизнес-среду, поскольку представляемые идеи разрабатываются и становятся конкретными программами бизнес-логики”. Учитывая большой опыт работы ЕБРР с инвесторами, премьер-министр предложил рассмотреть также возможности сотрудничества в рамках Центра стратегических инициатив правительства РА и создаваемого инвестиционного фонда. Карен Карапетян отметил также важность совместной работы с банком в деле разработки законодательства, касающегося сферы партнерства государства с частным сектором и становления института бизнес-обмудсмена.

Франс Викерс отметил, что Армения и ЕБРР имеют многолетний опыт успешного сотрудничества, в рамках которого осуществлены многочисленные совместные программы и инициативы. Он приветствовал шаги правительства РА, в нынешней экономической ситуации направленные на улучшение бизнес-среды и стимулирование частных инвестиций, краткосрочные и долгосрочные программы действий. Франс Викерс счел многообещающими инициативы создания Центра стратегических инициатив и инвестиционного фонда и отметил, что ЕБРР готов развивать сотрудничество по указанным премьер-министром РА направлениям.

Собеседники обсудили также вопросы, относящиеся к текущей стратегии партнерства ЕБРР-Армения, коснулись программ, осуществляемых в государственном и частном форматах в различных сферах.