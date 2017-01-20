Общество Январь 20, 2017 | Автор : admin

Оставаться и бороться, жить и действовать во имя лучшей страны, где будут уважать любого гражданина, независимо от его национальности, религии: таков был Грант Динк — человек, который, как говорят многие, изменил Турцию. Он основал в Стамбуле первую 2-язычную газету “Акос”, стал ее первым главным редактором, он верил, что однажды Турция изменится, и он не пожалел жизни ради перемен в Турции.

Ровно 10 лет назад, 19 января 2007 года, Грант Динк был убит перед дверьми своей газеты малолетним турецким заговорщиком, тремя выстрелами в спину. За этим преступлением стояли другие люди, которым, однако, не удалось заглушить голос справедливости.

Грант Динк родился 15 сентября 1954 года в Малатии. Он смог за свою жизнь сломать многие стереотипы в турецком обществе, а его смерть заставила многих заново осознать историю своей страны.

Грант Динк говорил о себе: “Я являюсь носителем 2 сутей и 2 сознаний. Во-первых — я турецкоподданный, гражданин Республики Турция… во-вторых — я армянин. Кроме того, что я являюсь частицей армянской общины Турции, я еще и морально представляю Армению и армянскую диаспору, я соплеменник этих людей. С учетом всего этого, если у кого-нибудь есть причины желать налаживания армяно-турецких отношений, то у меня этих причин, как минимум, в 2 раза больше”. Динк был уверен, что “необходимо вывести армяно-турецкие отношения из колодца глубиною в 1915 метров”.

В последние годы своей жизни Грант Динк получал как прямые, так и скрытые угрозы от националистов-радикалов, в том числе, и от властей. Многие призывали его покинуть Турцию, спасая свою жизнь.

Когда его спрашивали, почему он не переезжает жить на родину — в Армению, он отвечал, что именно он и живет на родине. “Да, у нас — армян, есть глаз на эти земли, поскольку здесь наши корни, однако не беспокойтесь — не для того, чтобы забрать эти земли, а для того, чтобы войти в них”, — говорил он. “Здесь жили мои предки, здесь мои корни, и я имею право умереть в этой стране, где я родился”, — повторял он.

В современной Турции Грант Динк стал символом защиты прав человека и свободы. Некоторые называют его турецким Мартином Лютером Кингом. Грант Динк жил, ломая преграды, и умер, веря, что придет день, когда граждане Турции проснутся в стране, в которой не надо будет стыдиться собственного прошлого. Его смерть пробудила во многих совесть, они встали на ноги, вышли на улицы, крича “Все мы Гранты, все мы армяне”.