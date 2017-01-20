На днях новосозданные партии “Третья Республика” до недавнего времени занимавшего пост заместителя руководителя аппарата Президента РА Виктора Даллакяна, “Единение” экс-министра иностранных дел Вардана Осканяна, а также “Демократическая партия” Арама Саркисяна официально заявили о создании единого блока для участия в предстоящих 2 апреля парламентских выборах.

Без идеологической основы

В совместном заявлении этих сил, в частности, говорится: “Осознавая вызовы, стоящие перед Арменией и Арцахом, и факт того, что повсеместная коррупция, царящая в стране, монополизация экономики, низкая эффективность госструктур являются основными причинами регресса, массовой эмиграции и низкого социального уровня, и необходимость скорейшего решения этих проблем партии “Третья Республика”, “Единение” и “Демократическая партия” заявляют об участии в парламентских выборах 2017 года единым блоком”.

Любые политические силы вправе сотрудничать, создавать блоки и участвовать в выборах, как в данном случае и поступили три указанные партии. Странно только, что между ними напрочь отсутствуют единые геополитические восприятия и идеологическая общность. Арам Саркисян в этом союзе резко отличается от выходца из США, убежденного прозападника Вардана Осканяна и курсирующего между оппозицией и работой в аппарате главы государства Виктора Даллакяна. Хотя партии и утверждают, что во имя общенационального блага они готовы отказаться от узкопартийных программ, последние очень быстро проявятся в парламенте — если, конечно, блоку удастся преодолеть барьер представительства в законодательном органе. Арам Саркисян уже заявил, что отсутствие общей идеологии спекулируется, и это абсолютно не интересует его, однако, по всей вероятности, прекрасно сознает, что искусственно созданные союзы с той же легкостью распадаются при первом столкновении интересов.

В то же время и Вардан Осканян, и Виктор Даллакян постоянно намекают на то, что во главе нового альянса встанет экс-министр обороны Сейран Оганян, однако сам бывший глава оборонного ведомства заявил на днях, что продолжает политические консультации с различными партиями, общественными организациями, деятелями и интеллигенцией. Об этом он написал на своей странице в Facebook, где распространил заявление, в котором говорится, что в результате консультаций формируется союз единомышленников, который представит обществу реалистичную программу и что обсуждения находятся в завершающей стадии.

“Общество ждет перемен, и ответственные люди должны удовлетворить настоятельное стремление общества к переменам. Мои консультации находятся на завершающей стадии, и сегодня я даю старт именно этой стадии”, — говорится в заявлении.

Чем завершатся консультации, покажут ближайшие дни. И новоиспеченный блок, и господин Оганян акцентируют то обстоятельство, что в стране сложилась тяжелая социально-экономическая ситуация и все патриотичные силы должны сплотиться для ее преодоления. Не приходится сомневаться, что на данное обстоятельство будут напирать все политические силы, участвующие в выборах — дабы снискать симпатии и доверие народа, забывая, что и сами имеют лепту в создании этой ситуации, занимая различные высокие государственные посты.

О чем умалчивает Царукян?

На днях, после заявления известного бизнесмена Гагика Царукяна о возвращении в большую политику, с заявлением о своем возвращении в партию “Процветающая Армения” выступил и глава Контрольной палаты Ишхан Закарян. Напомним, он активно участвовал в создании данной партии и заморозил свое членство в связи с назначением главой КП. Обратим внимание — о выходе из рядов ППА он никогда официально не заявлял, даже после ухода Г.Царукяна с политической арены. И ныне, по некоторым оценкам, И.Захарян займет пост руководителя предвыборного штаба ППА.

Кстати, нынешний лидер ППА Наира Зограбян в одном из интервью уже заявила, что было бы правильно ей сложить полномочия лидера ППА и председателя политсовета партии, дабы их вновь взял на себя Гагик Царукян, поскольку в обществе название партии и имя ее основателя воспринимаются в неразрывной связи. По всей вероятности, так все и будет. В ближайшее время ожидается созыв съезда партии, на котором и будут расставлены точки над i. После этого ряды партии в авральном порядке пополнят все бывшие члены ППА. Пройдет акция, как говорится, “возвращения блудных сыновей”. А таковых очень много. Какие из партий присоединятся к декларированному Г.Царукяном блоку, также определится в течение ближайших 10-15 дней.

Партия “Процветающая Армения” Царукяна — оппозиция, о чем однозначно заявила на днях Наира Зограбян. Действително, в действующем парламенте она пребывала в стане оппозиции, ибо не является членом правящей коалиции. Однако участие в выборах на оппозиционном поле — это уже в определенной степени уточняет ситуацию. Хотя ни в одной стране мира ни один олигарх по известным причинам не может быть в оппозиции действующей власти. Так уж устроен мир, и тут ничего не поделаешь. Так что ППА, как неоднократно писала “РА”, соберет голоса протестного и колеблющегося электората, оставив в весьма неудобном положении “Армянское возрождение” Артура Багдасаряна, АНК Левона Тер-Петросяна и других.

Многих, однако, озадачили слова из заявления господина Царукяна: “Не сожалею, что на том этапе политических развитий, когда безоговорочная поддержка народа была очевидна, мы сумели принять верное решение, дабы избежать кровопролития и необратимых потерь, не поставили под удар стабильность и безопасность Армении и Арцаха…” Конечно, господин Царукян имеет в виду свой уход из политики после известного выступления Президента РА. Но что предшествовало этому? О каком кровопролитии идет речь? Что могло произойти, чтобы под угрозой оказались стабильность и безопасность Армении и Арцаха и откуда могла эта угроза исходить?.. Кто был виноват?

Если в речи главы государства все было ясно и понятно, то Царукян предпочел ничего не объяснять. Ни тогда, ни сейчас. Напомним, о предотвращении кровопролития говорил и Артур Багдасарян после трагических событий 1 марта 2008 года, также, впрочем, не раскрыв скобок…

И люди теперь в недоумении: почему Царукян ушел и почему ныне возвращается? Это, конечно, его право — уйти из политики и вернуться. Но мы ведь тоже имеем право задуматься, идя на голосование: за кого отдавать свой голос.