26 декабря 2016 года в Большом театре Москвы был назван победитель 4 сезона Международного телеконкурса “Большая опера” российского канала “Культура”.

Почти три месяца на этом беспрецедентном профессиональном смотре молодых оперных певцов Армению представлял тенор Тигран Оганян. Он блестяще выступил на конкурсе и стал его финалистом, наряду с тенором Юрием Городецким (Беларусь) и россиянкой Ксенией Нестеренко. К сожалению, победителя конкурса определяло зрительское голосование, которое выбрало Ксению Нестеренко. А вот решением авторитетного международного жюри, наш молодой тенор был удостоен почетной 1 премии. Тигран Оганян — лауреат республиканских и международных конкурсов, лауреат Молодежной премии Президента РА (2016г.), участник “Молодежной оперной программы” (руководитель — Левон Джавадян) Национального академического театра оперы и балета им. Ал. Спендиаряна. Тигран в прошлом году с красным дипломом окончил Ереванскую консерваторию им. Комитаса (класс Рафаэля Акопянца).

Он обладатель специального приза Дельфийских игр в Ереване (2010), бронзовый призёр Дельфийских игр в Астане (2012). В 2013 году был награжден специальным призом на Конкурсе молодых оперных певцов (Санкт-Петербург). “Самый перспективный молодой тенор” на Международном конкурсе оперных певцов им. Язепса Витолса (Рига, 2015). В 2016 году был удостоен специального приза на Международном конкурсе им. Галины Вишневской в Москве.

Дебютировал с первой большой ролью на сцене Филармонии, с Филармоническим оркестром во главе с дирижером Эдуардом Топчяном, — исполнил партию Рудольфа в опере Джаккомо Пуччини “Богема”. В 2015 году исполнил роль Степаноса Шаумяна в опере “Давид Бек” в лондонском Театре им. Бенджамина Бриттена. В 2016 году дебютировал на сцене ереванского Оперного театра им. Ал.Спендиаряна с ролью Молодого цыгана, “Алеко”. В 2016 году с Филармоническим оркестром во главе с дирижером Эдуардом Топчяном исполнил реквием “Дворжак”, посвященный Геноциду армян, а также концерт по случаю приезда в Ереван папы Франциска.

Принимал участие в программе YAVA Хьюстон Гранд Опера (Хьюстон, 2014). Участвовал в мастер-классе Монсеррат Кабалье (Ереван, 2014).