Президент Серж Саргсян 20 января направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани в связи с пожаром и обрушением коммерческого здания в центре Тегерана, в результате которого погибли и ранены самоотверженно исполнявшие свой служебный долг спасатели и пожарные.

“Уверен, что предпринятые соответствующими органами дружественного Ирана меры позволят преодолеть последствия катастрофы. Выражаю глубокое соболезнование и поддержку семьям и близким погибших, желая терпения, силы и мужества, а раненым — скорейшего выздоровления”, — сказано в телеграмме соболезнования Президента.