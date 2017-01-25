Премьер-министр Карен Карапетян посетил Общественный совет и встретился с его членами во главе с председателем Общественного совета Вазгеном Манукяном.

Премьер-министр отметил, что такие встречи дают возможность обсудить волнующие общество проблемы, перспективы развития нашей страны и пути их решения. Карен Карапетян представил членам Совета итоги своей 100-дневной работы и дальнейшие задачи. Премьер-министр отметил важность создания Центра стратегических инициатив, целью которого является стимулирование сотрудничества государства и частного сектора.

Глава правительства коснулся также инвестиционных программ и отметил, что в ближайшее время ведомства представят ожидаемые пакеты инвестиционных программ. “На следующей неделе мы подытожим все наши инвестиционные программы, министры, руководители ведомств отчитаются перед обществом, представят, какие есть инвестиционные объемы, программы и направления. Что касается Центра стратегических инициатив, то до марта у нас уже будет обобщенная информация о конкретных программах и реформах. Мы связываем с этим центром очень большие надежды”, — подчеркнул премьер-министр.

Коснувшись вопроса стимулирования производства местной продукции, Карен Карапетян отметил, что Министерству экономического развития и инвестиций поручено изучить структуру импорта и обсудить вопрос замены импорта конкурентоспособной местной продукцией.

Председатель Общественного совета Вазген Манукян выделил ряд препятствующих развитию нашей страны факторов, отметив наличие закрытых границ, незакончившуюся войну, стереотипы, укоренившиеся во внутренней психологии и мышлении.

Премьер-министр Карен Карапетян подчеркнул, что изменение психологии и мышления — одна из главных проблем, и основная цель правительства — иметь образованное общество. “У нас должны быть образованные, грамотные граждане и бизнесмены, грамотные фермеры и солдаты”, — акцентировал премьер-министр.

Глава правительства ответил также на интересующие членов Совета вопросы, выслушал их предложения и мнения по ряду вопросов, интересующих и волнующих сегодня общество, и представил свои подходы. В частности, были затронуты вопросы, касающиеся экономической политики, сфер науки и образования, здравоохранения, сельского хозяйства, охраны природы и банковской системы. Глава правительства предложил представить конкретные решения по всем поднятым проблемам, а в случае предложений вновь встретиться и дополнительно обсудить их.

Председатель Общественного совета Вазген Манукян подчеркнул, что Общественный совет готов содействовать правительству во всех инициативах, которые вытекают из интересов страны и общества.