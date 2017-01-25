На днях в Технологическом центре Ванадзора состоялось официальное открытие школы программирования компании “Яндекс”. На мероприятии присутствовали министр образования и науки РА Левон Мкртчян, гендиректор компании “Яндекс.такси” Тигран Худавердян, руководитель академических программ “Яндекса” Сергей Чернышев, директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян, а также представители технологического и бизнес-сообщества, учащиеся школы программирования и педагоги.

Министр образования и науки РА Левон Мкртчян, поздравив присутствующих с открытием в Армении центра программирования, поблагодарил Фонд “Инкубатор предприятий” за реализацию в нашей республике подобных программ. “Такие центры, по сути, становятся частью нашей обыденной жизни — образовательной, научной, интеллектуальной. Наш партнер — компания “Яндекс”, внесшая большой вклад в дело переподготовки в области информационных технологий в Российской Федерации, теперь открывает один из первых своих центров вне РФ. Это хороший прецедент и возможность приблизить школьников к дополнительному образованию. Такие центры и инициативы также помогают учащимся в плане профориентации. В общем и целом, в старшей школе учащийся должен получить новое качество, как будущий гражданин страны — иметь четкую профессиональную ориентацию, думать о том, как в будущем найти свое место на рынке труда. Помимо этого, мы должны кардинально изменить критерии и учебники предмета “Информатика”, а также его форму и содержание. А потому, подобные программы, например, робототехника, или же такие вот техно-центры помогают создать качественно новую ситуацию”, — отметил Левон Мкртчян. По его словам, задача министерства образования — оказать содействие становлению аналогичных проектов и признанию их результатов.

В свою очередь директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян отметил, что за последние пять лет, в рамках сотрудничества государственного и частного секторов с вузами, проведена большая работа по привлечению регионов к различным образовательным проектам. “Ванадзорский технологический центр был открыт всего несколько месяцев назад, однако уже привлек не только представителей бизнеса, но и крупные компании, такие, как “Яндекс”. Это важные инициативы, поскольку без образования невозможно построить развитое технологическое будущее. Я уверен, что это будет одним из первых шагов “Яндекса” в Армении, которые в дальнейшем будут расширяться”, — отметил г-н Енгибарян.

Открытая в Ванадзорском технологическом центре школа программирования — совместный проект компании “Яндекс” и Фонда “Инкубатор предприятий”, предусмотренный для учащихся 9-11 классов, желающих приобрести навыки программирования. Цель программы — ознакомить школьников с основами программирования, создать для них перспективы для работы в сфере информационных технологий и способствовать развитию сферы ИТ в Лорийской области. Уже начат процесс перевода учебных материалов на армянский язык: планируется, что через год будет создан полноценный учебник по программированию для Армении. Для учебы в школе программирования, по итогам тестов было отобрано 28 школьников (из подавших заявки 218). Продолжительность курса — один год, в течение которого школьники будут изучать основы Python. Первые полгода они получат теоретические занятия, а затем перейдут к их практической реализации в рамках небольших проектов. Занятия (теоретические и практические) будут проходить два раза в неделю в Ванадзорском технологическом центре. В школе будут действовать две группы по 14 человек, а преподавать будут местные специалисты, прошедшие подготовку в компании “Яндекс”. Обучение в школе программирования бесплатное.

Отметим, что компания “Яндекс” пришла в Армению не так давно со своим сервисом “Яндекс.Такси”. Как сообщил Сергей Чернышев, наряду с запуском сервисов, компания пытается открывать и образовательные программы, цель которых — обеспечение стабильности работы в будущем.

“Дело в том, что для разработки таких сложных сервисов, как у нас, требуются специалисты. И, конечно же, мы хотим быть уверенными, что на рынке такие специалисты будут. Поэтому мы начинаем заниматься их подготовкой заранее”, — пояснил он.

Изначально открытие школы программирования планировалось в Ереване, что намного проще. Однако после консультаций с образовательным ведомством и исследования рынка было принято решение пойти в регионы, у школьников которых намного меньше возможностей, чем у столичных.

“Выбор ванадзорского центра был определен уже непосредственно Министерством образования и науки РА и Фондом “Инкубатор предприятий”, — сообщил Сергей Чернышев.