Регион Январь 25, 2017 | Автор : admin

Лидер французской партии “Национальный фронт”, кандидат на пост президента страны Марин Ле Пен заявила, что необходимо ограничить сверхвласть Евросоюза, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

“Необходимо положить конец сверхвласти Брюсселя”, — сказала Ле Пен в эфире радиостанции Radio Classique. При этом она также выразила желание “взять под контроль наши границы, вернуть нашу монетарную независимость и вернуть слово народу”.

Ранее лидер Нацфронта неоднократно заявляла о необходимости Франции выйти из Евросоюза.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая 2017 года. По данным опубликованного 7 декабря опроса центра общественного мнения BVA и компании Salesforce, во второй тур пройдут лидер “Национального фронта” Марин Ле Пен и ее оппонент — бывший премьер Франции Франсуа Фийон. При этом опрос отмечает значительное преимущество Фийона. Другой опрос общественного мнения Harris Interactive в конце ноября прогнозировал победу Фийона во втором туре.