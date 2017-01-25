Государство Январь 25, 2017 | Автор : admin

В правительстве 23 января началось обсуждение отчетов республиканских исполнительных органов о выполненной работе, реализации программы мероприятий деятельности и приоритетных задач правительства Армении в 2016г.

Как сообщили в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, с докладами об осуществленных в 2016 году в отдельных сферах, программах и их результатах выступили министры энергетических инфраструктур и природных ресурсов, труда и социальных вопросов, обороны, председатель Государственного комитета по управлению водными ресурсами.

Члены правительства коснулись выполненных за отчетный год работ, реализованных мероприятий и доложили премьеру о причинах выявленных недостатков.

Премьер-министр дал соответствующие поручения по устранению недостатков.

“Что я хочу отметить? Руководитель каждого ведомства должен учитывать следующее: у всех у нас такое впечатление, что средства, которые мы тратим, далеки от идеала или оптимального объема, которые нам нужны. Тем не менее, в условиях недофинансирования наших учреждений мы потратили больше денег на проблемы, которые стоят перед нами. Через ваши ведомства проходит огромное количество денег, и, в конце концов, мы должны понять, эффективно ли мы тратим деньги или нет, в чем наш недостаток”, — отметил Карапетян.