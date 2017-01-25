Регион Январь 25, 2017 | Автор : admin

Руководитель армянской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Национального Собрания РА Эрмине Нагдалян на пленарном заседании ПАСЕ, стартовавшем в начале этой недели, переизбрана на посту вице-спикера ПАСЕ.

Как сообщили в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, Э.Нагдалян занимает должность вице-спикера ПАСЕ с 25 января 2016г. и, согласно регламенту организации, после переизбрания продолжит занимать ее до следующей сессии. На пост вице-спикера ПАСЕ в этом году избраны представители делегаций 16 стран.

Госпожа Нагдалян также переизбрана на пост вице-председателя Мониторинговой комиссии ПАСЕ.

В ходе зимней сессии Педро Аграмунт, известный своей проазербайджанской деятельностью, вновь избран председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы. В этой связи депутат НС РА, член армянской делегации в ПАСЕ Самвел Фарманян в беседе с журналистами сказал, что переизбрание Аграмунта носило сугубо формальный характер. По его словам, смена главы ПАСЕ проходит раз в 2 года по ротационному принципу. “И эта должность достается одной из политических сил, представленных в Парламентской Ассамблее Совета Европы. На последней ротации должность досталась парламентской фракции Европейской народной партии. Год назад ЕНП выдвинула кандидатуру Педро Аграмунта. И, согласно существующей в ПАСЕ традиции, выдвижения делаются на отрезок в 2 года”, — отметил Самвел Фарманян. И ЕНП, продолжил депутат, “освежила” свою кандидатуру, вновь выдвинув Аграмунта. “Другого политического механизма предотвратить нахождение на должности человека, который уже год занимает ее, не существует, и прецедента тоже не было. Мы, конечно, подняли все вопросы о причастности Аграмунта к коррупционному скандалу и продолжаем это делать. Но это не тот механизм, который может препятствовать переизбранию уже действующего председателя ПАСЕ”, — добавил Самвел Фарманян.

Напомним, что прокуратура Милана возбудила дело против бывшего вице-председателя ПАСЕ, почетного председателя группы Европейской народной партии в ПАСЕ Луки Волонте. В этом скандальном деле фигурирует также имя Педро Аграмунта. Аграмунт и руководители разных групп ПАСЕ, а также разные депутаты были вовлечены в скандальную историю о взятке со стороны Азербайджана в 3 млн евро за обслуживание интересов Баку.

Как видим, скандальные истории, связанные со взяточничеством, не минуют и международные организации. Отдельным деятелям удается дискредитировать ПАСЕ, оставаясь при этом безнаказанными и продолжая занимать высокие посты. Язык не поворачивается называть организацию авторитетной.

В первый же день зимней сессии ПАСЕ был рассмотрен вопрос о политических заключенных в Азербайджане, в частности, было затронуто дело Ильгара Мамедова. Об этом на своей странице в Facebook написал Самвел Фарманян.

“Эпопея Азербайджана продолжается, на этот раз в Комитете ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека … Еще в декабре, во время парижской сессии Комитета, по моему предложению, было принято решение сделать предметом обсуждения вопрос о невыполнении Азербайджаном решения ЕСПЧ в связи с политзаключенным Ильгаром Мамедовым.

Согласно решению, объединив усилия Генерального секретаря Ягланда и Комитета министров, будет отправлена ​​в Баку специальная миссия в начале марта, чтобы доставить письменные опасения по поводу невыполнения решения ЕСПЧ азербайджанскими властями. А во время следующей сессии Комитета в марте парламентарии получат официальное объяснение властей Азербайджана, считает ли Азербайджан себя государством-членом СЕ и уважает ли международные обязательства, принятые после вступления в организацию.

В любом случае, в свете таких событий ПАСЕ должна сделать политические выводы, вплоть до приостановления полномочий азербайджанской делегации”, — пишет армянский депутат.

На пленарном заседании ПАСЕ выступила также другой член нашей делегации, лидер фракции “Процветающая Армения” Наира Зограбян, посвятившая свою речь защите блогера Александра Лапшина. Как известно, гражданин России и Израиля, Лапшин был арестован в Минске по требованию президента Азербайджана Алиева. Вся вина известного блогера состоит в том, что в 2011-2012гг. он посещал НКР для проведения журналистского расследования и оказался в “черном списке” Азербайджана. Заметим, что из 600 человек, включенных в этот список, 180 — журналисты.

Госпожа Зограбян призвала ПАСЕ, а также комиссара Совета Европы по правам человека незамедлительно отреагировать на дело Лапшина и не допустить его экстрадицию в Азербайджан.