Регион Январь 25, 2017 | Автор : admin

Упоминание Геноцида армян в Меджлисе Турции было со стороны Гаро Пайлана бесстрашным и правильным шагом. Об этом в беседе с Арменпресс сказала депутат Бундестага турецкого происхождения Севим Дагделен.

“Лишение депутата слова на заседаниях парламента является антидемократическим. Президент Эрдоган и его однопартийцы не хотят слышать историческую правду и не могут вынести этого. Против своих оппонентов президент Эрдоган действует более чем жестко, особенно после подавления попытки военного переворота в июле”, — сказала она, выразив обеспокоенность тем, что и Гаро Пайлан может оказаться за решеткой.

“Арестованы члены Демократической партии народов, сопредседатели Демократической партии народов Селахетдин Демирташ и Фиген Юксекдаг будут осуждены на более чем 200 лет лишения свободы. При таком настрое Эрдогана человеку надо обеспокоиться о своей жизни. Вспомните Гранта Динка, которого 10 лет назад убил националист в Стамбуле. Люди, стоящие за этим убийством, спокойно живут до сих пор”, — сказала Севим Дагделен.

Напомним, что депутат от прокурдской Демократической партии народов Гаро Пайлан, озвучивший в меджлисе Турции тему Геноцида армян, был наказан удалением с заседаний парламента на три дня.