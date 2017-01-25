Основной целью создания свободной экономической зоны на армяно-иранской границе в окрестностях города Агарак является развитие торгово-экономических отношений с Ираном и другими странами региона, развитие Сюникской области, а также позиционирование Армении как звена, связывающего Иран со странами ЕАЭС и с Грузией. По планам, уже к концу текущего года, новая, третья по счету СЭЗ в Армении, начнет свою работу, охватив на начальном этапе территорию в 10-15 га. Однако правительством выделены для этих целей порядка 35 га с тем, чтобы в дальнейшем расширить территорию СЭЗ, если в этом будет необходимость.

Министерство экономического развития и инвестиций на днях уже объявило о приеме заявок от потенциальных организаторов до середины февраля 2017 года. Ожидается, что весь процесс анализа предложенных бизнес-планов продлится несколько месяцев, и в апреле правительством уже будет вынесено решение о создании СЭЗ на границе с Ираном. Отвечая на наш вопрос, есть ли интерес со стороны инвесторов вкладывать средства в создание свободной экономической зоны, замминистра экономического развития и инвестиций Ованнес Азизян отметил, что желание инвестировать в этот проект проявили иранские, российские, китайские и армянские компании.

“Интерес проявляют многие компании, однако на этой стадии для нас самым главным является не просто выбор наиболее эффективного бизнес-плана по организации СЭЗ с выгодными условиями для резидентов, но и поиск компании, обладающей опытом в этой сфере, а значит, и необходимыми связями. Ведь ключевая задача при формировании СЭЗ заключается именно в привлечении участников в зону, поэтому имидж организатора процесса — компании, которой доверяют, — играет существенную роль”, — пояснил замминистра.

По подсчетам Минэкономразвития, первоначальный объем инвестиций для организатора СЭЗ составит порядка 28 млн долларов, а с учетом текущих расходов эта сумма возрастет до 32 млн долларов. В случае необходимости, уточнил г-н Азизян, правительство Армении будет способствовать привлечению инвестиций, оказывая консультационную поддержку потенциальным инвесторам.

Судя по цифрам, представленным начальником отдела по инвестициям Минэкономразвития Арамом Варданяном, организатор новой СЭЗ внакладе не останется: его доходы в течение 10 лет с момента старта деятельности экономической зоны прогнозируются на уровне 52 млн долларов. Что касается резидентов зоны, то, по предварительным оценкам, их количество в ближайшие 10 лет дойдет до 120, а общий объем экспорта произведенных в СЭЗ продукции составит порядка 80-100 млн долларов ежегодно. В целом же, с учетом вложений со стороны организатора СЭЗ и самих резидентов, объем инвестиций приблизится к отметке в 350-400 млн долларов, и будет создано свыше 2500 новых рабочих мест. Для сравнения, действующие на сегодня в Армении две свободные экономически зоны — “Альянс” и “Меридиан”- привлекли в течение 2014-2016гг. 15 компаний-резидентов, которые, согласно их бизнес-планам, должны осуществить вложения на общую сумму в размере 182 млн долларов, создав при этом порядка 590 рабочих мест.

“Преимуществами же новой СЭЗ станут развитая инфраструктура, помощь в оформлении документов, специальный режим деятельности, соседство с Ираном, близость к автодороге Север-Юг, соглашение о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС, возможность использования потенциала диаспоры”, — перечислил г-н Варданян, добавив, что произведенную продукцию планируется экспортировать в Иран, страны ЕАЭС, Ближнего Востока и другие.

Несмотря на то, что процесс создания СЭЗ на армяно-иранской границе еще находится на стадии приема заявок от потенциальных организаторов, уже сейчас есть довольно крупные компании, в основном иранские, которые намерены работать на этой территории, охватив примерно 6 тыс. кв. метров производственной территории. В целом, как ожидается, свою деятельность здесь развернут компании по переработке сельхозпродукции, химической промышленности, машиностроения, производству медицинских препаратов, текстиля. При таком раскладе можно будет нарастить объемы армянского экспорта в соседний Иран, показатели которого на сегодня оставляют желать лучшего.

Показатели двустороннего товарооборота в последние два года колеблются в пределах 270 млн долларов, из которых на долю отечественного экспорта приходится всего лишь 70 млн долларов, да и то основную их часть составляет электроэнергия, поставляемая в Иран по системе бартера за газ. По мнению замминистра Минэкономразвития О.Азизяна, ограниченность объемов поставок армянской продукции на иранский рынок связана прежде всего с санкциями, применяемыми в отношении этой страны, часть которых недавно была снята, а часть еще действует.

Наряду с этим имеются также определенные проблемы с сертификацией армянских товаров в соседней стране. Для решения этого вопроса ведется переговорный процесс с Иранским институтом стандартов и промышленных исследований, по итогам которых предполагается, что выданные в Армении сертификаты будут признаны со стороны иранских коллег, плюс в Иране будут открыты представительства армянских органов по оценке соответствия качества продовольственных и непродовольственных товаров. Предусматривается, что уже в первом квартале этого года в Армению приедут представители соответствующих ведомств из Ирана для подписания необходимых договоров, после чего будет дан старт единому процессу сертификации продукции, что заметно упростит экспорт армянской продукции на иранский рынок, способствуя увеличению показателей.

Еще одной преградой для наращивания двустороннего товарооборота является проблема банковских переводов, без которых развитие бизнеса практически невозможно. Однако и здесь наметились тенденции к улучшению: по словам г-на Азизяна, в ходе недавнего визита президента Ирана в Армению была достигнута договоренность о том, что ЦБ наших стран проведут необходимую работу, и в ближайшие несколько месяцев станет возможным осуществление банковских переводов.

Возвращаясь к теме создания новой СЭЗ на границе с Ираном, отметим, что она будет находиться в непосредственной близости с иранской свободной экономической зоной “Арас”, что, по мнению представителей Минэкономразвития, даст дополнительные возможности для развития армянской зоны. На дипломатическом уровне ведутся сейчас переговоры с тем, чтобы очертить спектр направлений для возможного сотрудничества двух СЭЗ. По словом замминистра, опыт других стран показывает, что наличие соседствующих друг с другом приграничных экономических зон лишь способствует их развитию, а не наоборот. Можно, к примеру, производить продукцию в одной СЭЗ, а другой — осуществлять ее упаковку и выйти на рынок этой страны. В этом смысле иранская сторона также крайне заинтересована в открытии СЭЗ в Армении, расположенной буквально в двух километрах от “Араса”.

“На самом деле, сейчас очень правильное время для запуска СЭЗ, поскольку в новом Таможенном кодексе ЕАЭС, который вскоре будет подписан, предусмотрены преимущества, которых нет у других аналогичных структур. Речь идет о так называемой системе duty-free, позволяющей физическим лицам осуществлять покупки на территории СЭЗ без уплаты таможенных пошлин. Этой преференцией будут пользоваться всего семь СЭЗ на пространстве ЕАЭС. На наш взгляд, задействование подобной системы будет активно способствовать росту посещений, в том числе, и туристических, в новую свободную экономическую зону”, — изложил суть дела г-н Азизян.