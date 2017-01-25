В новом 2017 году наши школьники сразу взяли “с места в карьер” и с блеском выступили на очередном международном смотре. 12-18 января в городе Алматы наши школьные команды приняли участие в XIII Международной Жаутыковской олимпиаде (МЖО) по математике, физике и информатике, проводимой под эгидой Министерства образования и науки Республики Казахстан. В ней приняли участие 57 команд из 19 стран — всего 400 участников.

От Армении в олимпиаде участвовали 16 школьников, 12 из которых завоевали 4 серебряных и 8 бронзовых медалей. Армянской командой руководили преподаватель по физике физмат школы им. А.Шагиняна Роберт Зогранян и преподаватель по информатике гимназии “Квант” Григор Агабабян. Серебряных медалей по предмету “Математика” удостоились учащиеся физмат школы им. А.Шагиняна Микаел Мкртчян, Сергей Нерсисян и Гагик Магакян, а по “Физике”- ученик гимназии “Квант” Микаел Егиазарян. “Бронзу” по “Математике”, в свою очередь, завоевали учащиеся физмат школы им. А.Шагиняна Андраник Мовсисян, Ваге Карагулян, Нарек Мкртумян и ученик гимназии “Квант” Александр Каралян. По предмету “Физика” бронзовыми медалистами стали учащиеся физматшколы Давид Геворкян и Хачатур Назарян, а по “Информатике” — воспитанник той же школы Хажак Галстян и “квантовец” Гамлет Микаелян.