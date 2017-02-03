Из-за существенной девальвации российского рубля, являющейся расчетной единицей при поставках и последующей продаже местной алкогольной продукции в России, армянские компании несли серьезные финансовые потери. Как следствие, они были вынуждены сокращать объемы своего производства и экспорта. Так, экспорт вина за 2015 год сократился на 31,5%, до 1 451,6 тыс. литров, а этилового спирта крепостью ниже 80% — на 8,4%.

Однако в прошлом году тенденции несколько изменились, начав демонстрировать рост: по итогам 2016 года, производство коньяка в Армении увеличилось на 27%, по сравнению с предыдущим годом, составив 21 529,2 тыс. литров, а производство вин выросло на 14,8%, достигнув показателя в 6 809,6 тыс. литров.

Но, несмотря на положительную динамику, показатели производства и экспорта коньяка и вин, по мнению некоторых экспертов, ещё далеки от желаемых результатов, а Армении необходимо нарастить объемы поставок особенно на рынки ЕАЭС, где наши возможности используются неполноценно. Председатель Союза работодателей Армении Гагик Макарян, к примеру, считает, что наша страна до сих пор не смогла воспользоваться ростом пошлин на импорт товаров из третьих стран в ЕАЭС для развития и стимулирования местного производства, не сумев также обеспечить импортозамещение в Союзе.

“Армянский коньяк достаточно конкурентоспособен и является важным компонентом экспорта, но ввоз этого напитка из Армении в Россию составляет всего лишь 160 млн долл, или 30-32% из порядка 400 млн долл. объема импорта, а основная часть (около 52%) приходится на импорт из Франции”, — пояснил глава Союза работодателей, добавив, что Армении нужно предпринять шаги для того, чтобы занять на российском рынке не только средний ценовой сегмент, но и нишу более дешевой продукции.

Производители в свою очередь объясняют причину подобного расклада высокой стоимостью закупаемого винограда в Армении. Дело в том, что из-за природно-климатических условий (высоких рисков града, засухи, весенних заморозков и т.п.), себестоимость сельскохозяйственного производства, в том числе винограда, у нас довольно высокая. А это львиная доля себестоимости конечной продукции. Плюс к этому, производителям приходится экспортировать в условиях высокого курса отечественной валюты, что также приводит к удорожанию местной продукции за рубежом.

Что касается виноделия, то и в этом направлении имеется колоссальный неиспользуемый потенциал как в плане объемов производства, так и экспорта армянских вин. К примеру, в общей структуре импорта вин в Россию, свыше половины приходится на долю французских и итальянских вин, примерно 14% обеспечивает Грузия, а доля Армении в общем объеме импорта составляет лишь 0,4%.

“Фактически мы не используем этот огромный рынок, не говоря уже о винном рынке Казахстана, который оценивается в размере 60 млн долл., где Армения занимает где-то 0,02%”, — констатировал г-н Макарян. По его мнению, для наращивания наших экспортных возможностей программы государственного содействия должны проводиться более целенаправленно.

Впрочем, местные виноделы на фоне кризисной ситуации на основном нашем экспортном рынке — России — делают попытки диверсифицировать свои экспортные поставки, однако российский рынок по-прежнему остается лидирующим. А для того, чтобы армянское вино получило признание на европейских рынках, понадобятся десятки лет. Так, по крайней мере, полагает руководитель Воскевазского винного завода Давид Оганесян.

“Дело в том, что европейцы довольно консервативны в этом вопросе и любят пить вино, произведенное в собственной стране. Для них армянское вино — это новшество, поэтому как бы мы ни старались, для масштабных объемов экспорта в Европу понадобятся годы”, — высказал свою точку зрения в беседе с нами г-н Оганесян.

Наш собеседник также считает, что серьезную роль в этом вопросе может сыграть государство, оказывая содействие местным виноделам в плане выхода на новые рынки. Содействие правительством, в общем-то, оказывается, учитывая, что уже несколько лет, как сфера виноделия объявлена у нас приоритетной отраслью. Но если вкратце, то в основном все сводится к некоторой финансовой поддержке местных компаний при их участии на международных винных форумах. Для кого-то, к примеру, на госсредства покупают билеты на авиаперелеты, кому-то выплачивают стоимость павильонов на международных выставках и т.п.

“Это все, конечно же, хорошо. Однако если мы говорим о глобальном развитии сферы, то здесь нужны уже совершенно другие подходы. В сравнении с той поддержкой, которую получают грузинские виноделы от своего правительства, мы как минимум на 200 лет позади них. Вот уже восьмой год, как я знаю, при приеме винограда заводами государство возмещает около 40% стоимости урожая фермерам, остальное выплачивают сами заводы. В итоге, у сельчан не бывает проблем со сбытом, а для виноделов облегчается финансовая нагрузка, позволяющая за счет сокращения себестоимости продукции повысить конкурентоспособность на рынках сбыта. Более того, мои коллеги-виноделы в Грузии имеют доступ к дешевым сельскохозяйственным кредитам по годовой ставке в 1,5%, мы же вынуждены пользоваться ресурсами, стоимостью в 11-14%”, — сравнивал г-н Оганесян.

“Так что же считать содействием государства для развития сферы: покрытие стоимости авиабилетов, скажем, на 10 тыс. долларов в общей сложности, или же реальное снижение финансовой нагрузки виноделов и возможность доступа к дешевым кредитным ресурсам?” — риторическим вопросом завершил беседу глава Воскевазского винного завода.