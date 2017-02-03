Государство Февраль 03, 2017 | Автор : admin

На вчерашнем заседании правительство утвердило порядок и механизмы выплаты военнослужащим страховых премий. Проект представил замминистра обороны Армении Ара Назарян.

По закону о возмещении урона жизни и здоровью военнослужащих каждый работающий гражданин Армении обязан уплатить в страховой фонд по 1000 драмов ежемесячно.

Семьи погибших и получивших инвалидность первой группы получат единовременно страховую выплату в размере 10 млн драмов (около $21.000). Получившим инвалидность второй группы будет выделена единовременная страховая выплата в размере 5 млн драмов (около $10 000).

В случае гибели или получения первой группы инвалидности ежемесячная страховая выплата составит 300 тысяч драмов для офицерского состава, 250 тысяч драмов для сержантов и 200 тысяч драмов для рядовых. В случае инвалидности второй группы эти выплаты соответственно составят 250, 200 и 150 тысяч драмов.

Эта сумма в качестве социальной выплаты будет выплачиваться на протяжении 20 лет, составив для офицерского состава 82 млн драмов, в случае сержантского состава — 70 млн драмов и рядовых — 48 млн драмов.

В ситуации инвалидов, в случае эффективной деятельности фонда и наличия финансовых средств, совет фонда сможет через 20 лет приять решение об обеспечении продолжительности этих выплат. В противном случае, через 20 лет получившие инвалидность военнослужащие начнут получать пособие по социальному обеспечению в том размере, какой будет установлен государством в это время.

Программа будет финансироваться из специального фонда, в который каждый работающий гражданин ежемесячно будет перечислять 1000 драмов. Фонд будет собирать также пожертвования. Собранные средства будут направлены исключительно на социальные выплаты. Будет сформирован совет программы, состоящий из лиц, пользующихся доверием и уважением общества, который и будет контролировать этот полностью прозрачный и публичный процесс.

Важное значение для развития экономики Армении имеет создание государственными органами благоприятных условий для улучшения бизнес-среды, принятие мер, которые обеспечат ее беспрепятственное развитие. «В этом плане очень важно также инициирование правительством законодательных изменений в Уголовном кодексе РА, направленных на уточнение состава преступления преднамеренного уклонения от выплаты налогов, податей или иных обязательны выплат», — отметил Карен Карапетян. Учитывая же необходимость обеспечения последовательных шагов, направленных на развитие и поощрение предпринимательства, он предложил правоохранительным органам РА при исполнении своих полномочий в рамках борьбы с преступностью по возможности избегать вмешательства в деятельность хозяйствующих субъектов, а вынужденные меры, расшатывающие или иным образом ухудшающие бизнес последних применять только в исключительных случаях.

Без высококвалифицированных учителей и удовлетворяющих своим содержанием современным требованиям образовательных программ просто невозможно иметь качественную систему образования, заявил премьер-министр.

По его мнению, зачастую процессы переподготовки учителей носят лишь формальный характер, когда в большинстве случаев содержательная переподготовка заменяется просто физическим присутствием преподавателей. “Налицо острая проблема, связанная с качеством и содержанием школьных учебников, и эти вопросы постоянно поднимаются как со стороны родителей, так и со стороны учителей”, — заявил премьер-министр.

В этой связи Карен Карапетян поручил министру образования и науки Армении в течение месяца разработать программу улучшения деятельности Национального института образования Армении, проведя всеобъемлющий пересмотр его функций и структуры.

Отметив, что нынешнее состояние уголовно-исполнительных учреждений вызывает множество вопросов, премьер-министр Карен Карапетян добавил, что по итогам периодически представляемой министром юстиции РА информации становится очевидно, что в учреждениях налицо проблемы с обеспечением осужденных питанием, имеются коррупционные риски в вопросе отправки передачи осужденным, а также их соразмерного распределением в УИУ.

“Эти проблемы требуют системных и четких решений. Исходя из этого, поручаю министру юстиции РА изучить определенные функции, отведенные системе УИУ, в частности обеспечение питания осужденных и заключенных, а также разработать новые механизмы по сведению к минимуму коррупционных рисков в процессе отправки посылок осужденным”, — заявил Карен Карапетян.

Министру юстиции также поручено обеспечить использование всех ресурсов уголовно-исполнительной службы с целью соразмерного распределения осужденных в УИУ и в в течение месяца представить отчет о выполненной работе.