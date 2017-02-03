Государство Февраль 03, 2017 | Автор : admin

На днях экс-премьер-министр РА Овик Абрамян подал заявление о выходе из рядов правящей Республиканской партии Армении. Об этом сообщил председатель оргкомитета РПА Рубен Тадевосян.

По поводу вопроса о том, есть ли и другие заявления о выходе из рядов партии, господин Тадевосян сказал: “Других заявлений нет, однако могу сказать, что есть множество — тысячи заявлений о вступлении в РПА”.

Напомним, что экс-премьер-министр Овик Абрамян, около десяти дней назад заявив о своем намерении покинуть ряды РПА, сообщил в то же время, что остается в политике.

Кстати, после заявления господина Абрамяна о выходе из партии, его родственники, занимающие немалые посты в Араратской области, подают в отставку.