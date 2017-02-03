В Министерстве культуры РА 31 января был подписан меморандум о сотрудничестве относительно программы “Культурная остановка”. Документ подписали министр культуры РА Армен Амирян и президент Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов “Пюник” Габриел Джемберджян. Согласно программе “Культурная остановка”, инициированной министерством, все государственные театрально-концертные организации Армении выступят с гастролями в регионах РА и НКР.

“После того, как мы объявили о нашей программе, позвольте назвать ее “культурной интервенцией”, сразу же откликнулись наши друзья, в частности, фонд “Пюник”. Это, на самом деле, беспрецедентное мероприятие: 426 культурных визитов, порядка 200 кинопоказов посредством передвижных кинотеатров, предоставленных фондом — в общей сложности более 600 культурных мероприятий, не считая фестивальных визитов. И всему этому свою сердечную поддержку оказывает фонд “Пюник”, — сказал после подписания меморандума министр Армен Амирян.

“Мы с любовью откликнулись, так как это было созвучно нашему сердцу. Министр сообщил нам радостную новость на 2017 год”, — в свою очередь отметил президент Всеармянского фонда развития человеческих ресурсов “Пюник” Габриел Джемберджян.

Министр Амирян также сообщил, что данная программа — это одновременно еще и возможность взять на учет все наши культурные площадки в регионах и оценить на местах культурный и человеческий потенциал, чтобы в дальнейшем сделать процесс оказания поддержки министерством более адресным.

А напоследок отметим, что программа “Культурная остановка” — на самом деле очень важная и нужная инициатива. Не так давно о ней министр говорил и в своем телеинтервью Первому каналу, отмечая, что сегодня Ереван подвергается культурной агрессии. Если в столице в день нам приходится выбирать из нескольких культурных мероприятий, то в регионах в этом плане у нас полный ноль. Культура оторвана от областей республики, и данная программа — серьезный шаг на пути преодоления этой “культурной” несправедливости. Кстати, плата за вход на мероприятия в рамках программы будет чисто символической — всего 300 драмов, а выступать перед жителями регионов и Арцаха будут известные коллективы: Оперный театр, театр Сундукяна и другие не менее прославленные труппы.