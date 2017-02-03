Губернатор Араратской области Армении Рубик Абрамян в четверг освобожден от занимаемой должности решением правительства.

Как сообщил в ходе заседания министр территориального управления и развития Давид Локян, решение принято на основании собственного заявления Абрамяна.

По данным СМИ губернатор Араратской области был членом команды бывшего премьер-министра Овика Абрамяна, покинувшего на днях ряды правящей Республиканской партии Армении. Другим решением правительства, новым губернатором Арарата утвержден бывший министра охраны природы Арамаис Григорян. Премьер-министр Армении Карен Карапетян пожелал ему эффективной работы.