Экономика Февраль 03, 2017 | Автор : admin

Тарифы на электроэнергию в Армении с 1 февраля снизились для потребителей на 1.22 драма.

Как передает Арменпресс, в КРОУ РА были утверждены тарифы, представленные ЭСА, по которым для потребителей, пользующихся электроэнергией с напряжением в 110 киловольт, стоимость одного киловатта в дневные часы составит 33.48 драма, в ночные часы — 29.48 драма; для потребителей, пользующихся электроэнергией с напряжением в 35 киловольт, стоимость одного киловатта в дневные часы составит 35.98 драма, в ночные часы — 31.98 драма.

Для потребителей, пользующихся электроэнергией с напряжением в 6(10) киловольт, стоимость одного киловатта в дневные часы составит 41.98 драма, в ночные часы — 31.98 драма. Что касается потребителей, пользующихся электроэнергией с напряжением в 0,38 киловольт, стоимость одного киловатта в дневные часы составит 44.98 драма — вместо прежних 46.2 драма, а в ночные часы — 34.98 драма. Для необеспеченных слоев населения стоимость одного киловатта в дневные часы составит 40 драмов, а в ночные часы — 30 драмов.

Основной фактор, повлиявший на снижение тарифов, — понижение тарифов на газ.