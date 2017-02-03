До назначенных на 2 апреля очередных парламентских выборов остается ровно два месяца, однако так до сих пор и не определились основные игроки. Точнее, известно, какие политические силы примут участие в формировании законодательного органа, однако процесс формирования блоков протекает крайне вяло. Дело в том, что слабые и малочисленные партии, прекрасно сознавая, что в одиночку не имеют ни малейших шансов добиться парламентского представительства, пытаются объединиться в предвыборные блоки.

Напомним, несколько недель назад о формировании предвыборного блока с весьма претенциозным названием “Елк” (“Выход”) заявили партии “Гражданский договор” депутата Никола Пашиняна, “Светлая Армения” (то ли “Просветленная”) также народного избранника Эдмона Марукяна и “Республика” экс-премер-министра РА Арама Саркисяна. Три эти небольшие и относительно недавно созданные политические образования (во всяком случае, первые две) уже успели предстать перед общественностью своими прозападными идеями, хотя все делают крайне осторожно, дабы не пасть в глазах электората, и основной акцент ставят на социальных проблемах, беспощадно критикуя власти.

И не случайно, что не имеющий на предстоящих выборах ни малейших шансов, блок этот начал агиткампанию… в США. Согласно сообщениям СМИ, лидеры этих трех партий 27 января отбыли в Штаты, якобы, для встреч с армянскими общинами и “содействия репатриации”. Конечно, декларированная цель — абсолютная ложь. Как могут способствовать репатриации люди, денно и нощно твердящие о том, насколько плохо в Армении, насколько коррумпированы власти и что Армении необходима неотложная смена власти. Разумеется, поспешили они в ту страну, при содействии которой и были, собственно, созданы партии и от которой, почему бы нет, ожидают дальнейшей финансовой подпитки.

Тем более, что посол этой страны постоянно вмешивается во внутренние дела РА, а буквально на днях заявил: “Очень важно, чтобы выборы в Армении прошли свободно, справедливо и прозрачно. А это возможно только в том случае, если власти РА продемонстрируют политическую волю…” И это — после президентских выборов в США, когда волеизъявление собственного народа представляется миру, как дело рук русских хакеров…

Заметим также, что ни один другой аккредитованный в РА посол не позволяет себе вмешиваться во внутренние дела государства, указывать, что и как следует делать. В тяжелейшие для Армении дни, когда группа преступников захватила территорию полка ППС (где хранилось большое количество оружия и боеприпасов), убила трех сотрудников полиции, а оставшаяся на свободе “группа поддержки” откровенно провоцировала массовые беспорядки, ни одна аккредитованная в Армении дипломатическая миссия не принимала в гости известных грантоедов, не вдохновляла их — за исключением, естественно, посла США. Это между прочим. Это я пишу как гражданка РА, внимательно отслуживавшая происходящие летом в Армении события и имеющая право делать из них выводы…

А с каким настроем возвратятся “выходцы” из США — покажут ближайшие дни. Но повторим: блок этот не имеет шансов снискать народное доверие. Шанс мог бы быть только у Никола Пашиняна, если бы он участвовал в выборах в одиночку. Но по всей вероятности просто не рискнул, либо же имеются иные, не известные нам обстоятельства.

Что касается другого блока также новоиспеченных оппозиционных партий “Консолидация” экс-министра ИД Вардана Осканяна, “Третья Республика” экс-замглавы аппарата Президента Виктора Даллакяна и “Демократической партии Армении” Арама Саркисяна, который, якобы, возглавит экс-министр обороны Сейран Оганян, то и это объединение весьма зыбко. Между прочим, Сейран Оганян по сей день так официально и не заявил о намерении войти в блок, не говоря уже о том, чтобы его возглавить. Наоборот, неустанно заявляет, что находится в процессе политических консультаций. Не приходится сомневаться, что удерживают его от официального заявления чуть ли не каждый Божий день публикуемые прессой критические материалы, компромат, уже публикуемые фотоснимки возводимого им замка в одном из элитарных микрорайонов.

Если я что-либо понимаю в нашей внутренней политике, то господин Оганян вообще не должен был выходить на политическую арену. Мало ли кого снимают с должности. Вот небезызвестный генерал Багманян в одном из интервью заявил: “Быть министром обороны — это что же, наследственная должность?”

К слову, в народе за этим объединением прочно закрепилось название “Блок обиженников” — учитывая экс-министра ИД Вардана Осканяна и экс-замглавы аппарата Президента Виктора Даллакяна. Пополнит ли Сейран Оганян ряды “обиженников” — также покажут ближайшие дни.

Также к слову: народ уже прозвал возвратившегося в большую политику олигарха Гагика Царукяна “Ной” (равно как и формируемый им предвыборный блок): мол, соберет каждой твари по паре, имея в виду то обстоятельство, что, согласно утечке из ближайшего окружения Царукяна, в этом блоке соберутся представители очень многих политических и общественных организаций.

Как всегда, сам господин Царукян пока сохраняет интригу, пока неизвестно, кто именно войдет в состав блока. Но в любом случае ясно, что, несмотря на заявление об открытости блока для всех желающих, будет проходить весьма строгий “кастинг”, дабы снискать широкую поддержку электората. Хотя экс-градоначальник Гюмри, небезызвестный дебошир, замешанный в различных криминальных историях, при этом глубоко верующий Вардан Гукасян уже заявил, что примет участие в выборах в блоке Царукяна и будет баллотироваться по рейтинговой системе. Соратники Царукяна пока эту информацию официально не подтвердили. Но уже само участие Вардана Гукасяна в выборах обеспечит хаос во втором городе республики. Это знают и именно этого опасаются сами гюмрийцы.

Такова ситуация на сегодняшний день с предвыборными блоками.