Государство Февраль 08, 2017 | Автор : admin

Депутат фракции Республиканской партии, бизнесмен Артак Саркисян, более известный, как SASи Артак, опроверг слухи о том, что он принуждает сотрудников сети супермаркетов SAS (владельцем которой является сей народный избранник) выйти с учета на своих участках и регистрироваться на избирательном участке, на котором депутат будет выдвигать свою кандидатуру.

В понедельник в ходе утреннего заседания оппозиционный депутат НС РА Никол Пашинян в своем выступлении затронул данный вопрос, с трибуны парламента призвав коллегу представить разъяснения. “Господин Артак Саркисян, мы получаем многочисленные письма, в которых говорится, что вы принуждаете сотрудников SAS выйти с учета на своих местах регистрации и встать на учет на избирательном участке, где вы будете выдвигать свою кандидатуру. Я озвучиваю ваше имя, чтобы вы прокомментировали данную ситуацию”, — отметил Пашинян.

Согласно Регламенту НС, если имя депутата прозвучало в выступлении коллеги, тем более обвинение, депутат вправе ответить или дать разъяснение. Воспользовавшись этим своим правом, депутат Артак Саркисян ответил, но никто ничего не услышал, так как микрофон не работал, равно как и два монитора в зале. Позже сидевшие рядом с ним парламентарии передали журналистам ответ депутата. Он просто сказал, что распространяемые о нем слухи и публикации в СМИ не соответствуют действительности.

Кстати, Никол Пашинян оказал Артаку Саркисяну большую услугу — голос последнего никогда не слышен в парламенте, в законотворческую деятельность он не вмешивается, занимаясь своим бизнесом. Вот и мы, никогда прежде не упоминавшие о нем, пишем о нем и публикуем фотографию, поскольку убеждены — дыма без огня не бывает.