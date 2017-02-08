Культура Февраль 08, 2017 | Автор : admin

9 февраля оперные певцы и симфонический оркестр Оперного театра выступят в приграничных воинских частях Армении. Мероприятие пройдет в рамках проекта “Оперное искусство в воинских частях”, осуществляемого фондом Театра оперы и балета имени Спендиаряна.

Как сообщили Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Министерства культуры Армении, руководить концертом будет автор проекта, дирижер, заслуженный артист Армении Карен Дургарян. Цель проекта — донести до армянского военнослужащего классическое искусство и уверить, что деятели этой отрасли искусства находятся рядом с воинами.

“Артисты оперного театра с большим воодушевлением и готовностью откликнулись на эту важную инициативу”, — уверяют авторы проекта.

Фонд Театра оперы и балета имени Спендиаряна создал следующие проекты: “Оперное искусство в образовательных учреждениях”, “Оперное искусство в областях Армении и в НКР”, “Концерт в фойе” и пр.