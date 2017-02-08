Премьер-министр Карен Карапетян представил аппарату Министерства по чрезвычайным ситуациям РА новоназначенного министра Давида Тонояна. Глава правительства поздравил господина Тонояна с назначением на новую должность и поблагодарил Айкарама Мхитаряна за упорядочение деятельности министерства и управление его работой в качестве временно исполняющего обязанности министра по чрезвычайным ситуациям.

“Господина Тонояна мы знаем как порядочного, организованного управленца, патриотичного человека и офицера. Думаю, что, несмотря на большую ответственность, ему будет легко работать на этой должности, учитывая, что МЧС — это состоявшаяся система. Мы уверены, что господин Тоноян с помощью персонала осуществит все поставленные перед ним задачи”, — сказал Карен Карапетян и дал поручения.

Премьер-министр поручил на основе пакета вступивших в силу с 2016 года законов осуществить и обеспечить полное формирование подразделений гражданской обороны и поставленные перед ними задачи. “От господина Тонояна ожидаем урегулирования и упорядочения осуществления работ, направленных на снижение сейсмического риска, развития системы раннего оповещения о катастрофах: работы по ее внедрению в 10 общинах должны быть осуществлены в шестимесячный срок после принятия программы правительства. Необходимо максимально активно организовывать и осуществлять спасательные работы, аварийно-восстановительные работы по снижению и ликвидации последствий катастроф, в том числе посредством приоритетной задачи поэтапно внедрять систему выявления и оценки рисков катастроф в общинах, включенных в приоритетные задачи программы мероприятий правительства РА на 2017 год”, — отметил глава правительства, добавив, что цель состоит в том, чтобы внедрить и испытать эту систему в 10 общинах, затем посредством продолжающихся программ распространить ее на другие общины.

Премьер-министр поручил расширить деятельность добровольных спасательных формирований и отметил важность создания добровольных пожарно-спасательных опорных пунктов и расширения их работы. По словам главы гравительства, необходимо последовательно осуществлять работы по созданию добровольных пожарно-спасательных опорных пунктов в общинах Шоржа Гегаркуникской области и Горайк Сюникской области, включенных в программу мероприятий и приоритетных задач правительсвта РА на 2017 год.