Президент Серж Саргсян 4 февраля вместе с мэром Еревана Тароном Маргаряном посетил основанный в столичном административном районе Давташен спортивный клуб Reebok.

В сопровождении учредителей-руководителей клуба Президент Республики совершил экскурсию по построенному в соответствии с международными критериями спортивному клубу, ознакомился с ходом работ, осуществлёнными от начала строительства, в 2015 году, до сегодняшнего дня инвестициями, созданными рабочими местами, возможностями спортивного клуба, предлагаемыми общественности услугами в самых разных видах спорта, а также с планами дальнейшего развития.

По заверению ответственных должностных лиц, открытие спортивного клуба Reebok намечается в апреле 2017 года. В 2017-2020гг. будет создано 120-300 новых рабочих мест со средней заработной платой 200.000 драмов. Стоимость проекта — 23 млн евро, из которых до сих пор инвестированного порядка 19,5 млн евро. Основание клуба стало реальностью в результате договора о франчайзинге, заключённого со всемирно известной торговой маркой Reebok.

Самый большой в регионе спортивный клуб Reebok, возможности которого позволяют ежегодно обслуживать порядка 15.000 постоянных посетителей, помимо торговой марки Reebok, является официальным региональным представителем двух других всемирно известных компаний: канадской WhiteWater West Industries и французского брэнда “Талион”.

В рамках инвестиционной программы намечается создать также предназначенный для посттравматического восстановления профессиональных спортсменов и непрофессионалов Реабилитационный тренировочный центр, который будет оснащен новейшим оборудованием.