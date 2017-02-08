Президент Серж Саргсян 3 февраля принял находящегося в Армении с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона.

Президент Республики приветствовал гостя и выразил надежду, что за 2 дня нахождения в нашей стране господин Даниельсон провел плодотворные и полезные встречи и обсуждения. Серж Саргсян с удовлетворением констатировал, что, с точки зрения сотрудничества Армении и Евросоюза, последние два года выделялись активностью: ощутимо оживился политический диалог, расширилось сотрудничество в различных сферах. В этом контексте Президент подчеркнул важность взаимных визитов высокого уровня, упомянув о недавних визитах в Армению председателя Совета Европы Дональда Туска, высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини и других высокопоставленных должностных лиц.

Подчеркнув, что между Арменией и Евросоюзом активно продолжаются переговоры по новому рамочному соглашению, собеседники обоюдно выразили надежду, что в ближайшем будущем процесс войдет в завершающую стадию. Кристиан Даниельсон подчеркнул важность ожидаемого визита Президента РА в Брюссель, который, по его убеждению, придаст новую энергию развитию взаимодействия.

В ряду важных достижений сотрудничества Армении и Евросоюза Президент Республики отметил принятие Советом ЕС решения об утверждении мандата переговоров вокруг общей авиационной зоны с Арменией и заверил, что наша страна и впредь готова к продвижению взаимодействия с Европейским союзом в сферах стимулирования реформ, передвижения, эффективного управления, демократии, прав человека, экономического сотрудничества и других представляющих взаимный интерес отраслях. Серж Саргсян выразил благодарность за усилия и ресурсы, которые Евросоюз вкладывает в этот процесс, в том числе, за помощь, оказанную перед предстоящими парламентскими выборами РА.

На встрече обоюдно подчёркнута важность переговорного процесса вокруг приоритетов Партнерства.

Президент РА и генеральный директор Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению в ходе встречи также обменялись мнениями по региональным проблемам и вызовам.