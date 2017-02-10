Общество Февраль 10, 2017 | Автор : admin

Под председательством премьер-министра Карена Карапетяна 8 февраля в правительстве состоялось очередное заседание совета попечителей научно-образовательного фонда “Нораванк”.

В рамках первого вопроса повестки дня был представлен итоговый отчет о деятельности фонда в 2016 году. Исполнительный директор “Нораванка” Гагик Арутюнян отметил, что в 2016 году совместно с партнерскими структурами государственного и частного секторов осуществлены работы, направленные на повышение уровня информационной безопасности: подготовлены руководство и словарь по информационной безопасности с участием экспертов Армении, Арцаха, а также международных экспертов, опубликован ряд книг и журналов. Совместно с Министерством диаспоры велась работа в направлении создания сетевого университета Армения-Диаспора, организованы научные конференции и обсуждения с ведущими специалистами Диаспоры. По словам Гагика Арутюняна, университет должен служить площадкой для обсуждения вопросов развития безопасности армянского общества. В 2017 году планируется продолжить работу в этом направлении.

Придавая важное значение работам, осуществляемым научно-образовательным фондом “Нораванк”, премьер-министр одновременно подчеркнул необходимость полноценного использования имеющегося научного потенциала. “Мы должны придать “Нораванку” новое дыхание, подумать, как дать более прикладной результат”, — сказал глава гравительства. В этом контексте Карен Карапетян предложил руководству фонда сотрудничать с Центром стратегических инициатив, обсудить и разработать новые первоочередности деятельности.