Председатель Исполнительного комитета — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев возглавит миссию наблюдателей от СНГ на предстоящих парламентских выборах в Армении. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Исполкома Содружества.

“Постоянные полномочные представители согласовали кандидатуру Сергея Лебедева в качестве главы миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Национального Собрания Республики Армения”, — говорится в сообщении пресс-службы по итогам прошедшего в Минске заседания Совета постпредов стран Содружества.

Добавим, что для осуществления наблюдательской миссии в ходе парламентских выборов зарегистрировались 3 местные организации — ОО “Международный центр демократического права” (133 наблюдателя), “Палата объединенных лидеров” (137 наблюдателей) и “Всеармянская молодежная ассоциация” — (189 наблюдателей).

Напомним, что процесс регистрации наблюдателей начат в ЦИК Армении с 30 декабря 2016 года и завершится 18 марта 2017г.