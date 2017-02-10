Регион Февраль 10, 2017 | Автор : admin

В среду парламент на пленарном заседании уделил немало времени обсуждению экстрадиции из Минска в Баку известного блогера, гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина, посещавшего Карабах и опубликовавшего немало критических статей в адрес Азербайджана.

Прозвучали различные заявления, однако НС так и не принял какого-либо заявления, хотя предложение на этот счет прозвучало. Были также предложения отозвать посла РА в Беларуси и выдворить посла Беларуси в РА — проще говоря, разорвать дипломатические отношения, потребовать прекратить членство Беларуси в ОДКБ… Напомним, что Беларусь и Армения являются членами СНГ, ОДКБ, ЕАЭС.

Депутаты единогласно осудили экстрадицию в Азербайджан блогера.

Хачатур Кокобелян выступил с утверждением о том, что, экстрадируя блогера Лапшина в Азербайджан, белорусские власти нарушили международные правовые нормы и права человека. Самвел Фарманян подчеркнул, что не сомневается в том, что Азербайджан, не имея политического согласия, под каким-либо предлогом выдаст Лапшина или РФ, или Израилю.

“Есть и другое обстоятельство — ЕАЭС и ОДКБ, а также Беларусь — как союзническое государство, начинают терять авторитет в глазах армянского общества, и здесь РФ есть над чем задуматься”, — сказал он.

Свою озабоченность этим обстоятельством выразил также депутат Хосров Арутюнян, председатель парламентской комиссии по вопросам ОДКБ.

Лидер фракции ППА Наира Зограбян назвала шаг Беларуси наглостью и беспримерным цинизмом. Она сказал, что голосовала бы за замораживание членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.

Депутат Ваге Ованнисян предложил активно работать с РФ и Израилем, поскольку Лапшин является гражданином этих государств, однако не согласился с предложением Зограбян о замораживании членства Армении в ОДКБ до правового решения вопроса.

Депутат фракции АРФД Агван Варданян предложил принять заявление, осуждающее экстрадицию блогера Лапшина.

Вице-спикер НС, сопредседатель парламентской группы дружбы Армения-Беларусь Эдуард Шармазанов в беседе с журналистами расценил экстрадицию Лапшина “грязной сделкой”, подчеркнув, что эта грязная сделка между двумя странами является нарушением основных прав человека и не исходит из логики мира в регионе.

“Более того, такой шаг нехарактерен для демократических режимов. Подобный шаг противоречит уровню политических отношений между Арменией и Беларусью. В качестве сопредседателя парламентской группы дружбы с Беларусью я должен отметить, что этот шаг не исходит из армяно-белорусских отношений и не соответствует российско-белорусским отношениям, поскольку Лапшин является также и гражданином РФ”, — сказал вице-спикер НС.

На вопрос, собирается ли он обсудить вопрос с белорусскими коллегами, Эдуард Шармазанов ответил: “По крайней мере, в данный момент я не считаю это целесообразным — сесть с ними за стол и обсуждать этот вопрос, поскольку данная площадка служит для дружеских обсуждений, а этот шаг уж точно не является дружественным и не проистекает из наших отношений. А насчет того, что наши коллеги-депутаты поднимут этот вопрос по разным каналам — не сомневайтесь”. Он добавил, что Армения задействовала все дипломатические средства для того, чтобы не допустить экстрадиции Лапшина.

Экстрадиция российского и израильского блогера Александра Лапшина из Минска в Баку нанесет ущерб только этим странам и не только в плане рейтинга, высказал мнение министр ИД Эдвард Налбандян, отвечая на вопрос депутата Рубика Акопяна.

“Вполне понятно недовольство нашего общества. Азербайджан стремится помешать людям посещать Нагорный Карабах, и все это понимают”, — сказал Налбандян, добавив, что так называемый “черный список Азербайджана”, содержащий сотни имен из десятков стран, в том числе известных, выдающихся личностей, даже государственных деятелей и министров иностранных дел, сам говорит о себе.

Министр убежден, этот случай не станет прецедентом, и потоки людей в НКР не прекратятся. “Потоки посетителей увеличились, и все будет продолжаться таким же образом. Естественно, мы приняли меры в этом направлении и будем делать то же самое в будущем, но я не думаю, что мы должны объявить о том, что мы делаем или что мы будем делать”, — сказал Налбандян.

Защитник прав человека Армении Арман Татоян распространил заявление по поводу экстрадиции Александра Лапшина белорусскими властями. В нем, в частности, говорится: “Арест и выдача Александра Лапшина не могут иметь значение для работы журналистов и правозащитников в НКР. Эта деятельность считалась и будет всегда считаться правомерной — в этом принцип. Факт экстрадиции Александра Лапшина очевидно связан с посягательством на свободу слова. То, что после того, как Лапшин оказался под юрисдикцией Азербайджана, на него сразу надели наручники, его сопровождали силовики в масках, и то — как широко освещалось это событие, указывает на применение к нему недозволенных методов. Поощрение визитов международных журналистов и правозащитников в НКР, представление демократических институтов НКР на международных встречах должны стать основными направлениями работы всех нас. Альтернативы подобной нашей деятельности нет”.

Беларусь не имела законных оснований для экстрадиции российского и израильского блогера Александра Лапшина в Азербайджан, в беседе с Арменпресс сказала министр юстиции Армении Арпине Оганнесян, добавив, что экстрадиция Лапшина является нарушением всех международных конвенций.

По ее словам, Беларусь не присоединилась к Страсбургской конвенции об экстрадиции или передаче осужденных лиц или даже Минской конвенции государств-участников СНГ. “Выдача проходила на основе Кишиневской конвенции 2002 года. Но именно в этом и заключается весь курьез”, — сказала министр, уточнив, что в соответствии с этой конвенцией, преступления, за совершение которых одна страна требует экстрадиции человека из другой страны, должны быть наказуемы уголовными кодексами обеих стран. “На самом деле, против Лапшина возбуждено дело по двум статьям: незаконное пересечение границы и публичные призывы против Азербайджана”, — отметила Оганнесян, добавив, что ни пересечение границы Азербайджана, ни публичные призывы по Нагорному Карабаху не караются УК Беларуси.

Она также представила другие аргументы, согласно которым экстрадиция Лапшина в Баку была нарушением правовых норм. “Очевидно, что это явное, грубое нарушение действующих между двумя странами конвенций, а также уголовного и уголовно-процессуального кодексов Беларуси”, — отметила Оганнесян.

В среду же перед зданием посольства Беларуси в РА прошла акция протеста против экстрадиции российского и израильского блогера Александра Лапшина из Минска в Баку. В ходе ее оппозиционный депутат Никол Пашинян сказал, что осуждает нарушающий права человека шаг властей Беларуси. Он также отметил, что в данной ситуации не считает правильным передачу какого-либо письма или документа посольству. “Мы просто пришли сюда, чтобы выразить нашу позицию”, — сказал Пашинян.