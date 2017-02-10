Напряженность на границах Арцаха и Армении с Азербайджаном проявляет тенденцию к росту. Снайперские обстрелы, стрельба из стрелкового оружия различного калибра, из гранатометов, минометов калибра 60 и 82 мм, пушек Д-44 калибра 85 мм, из 85-мм противотанковых орудий типа Д-44. Причем 7 февраля Баку прибег к обстрелам практически сразу после мониторинга ОБСЕ и через день после передачи Азербайджану тела военнослужащего ВС АР Чингиза Гурбанова, убитого при пресечении 29 декабря 2016 года азербайджанской диверсии в Тавушской области Армении.

Попытку диверсионного проникновения Азербайджан, пользуясь туманной погодой, повторил 1 февраля 2017г. в районе села Талиш Мартакертского района Арцаха. В ходе контрдиверсионных действий бойцы Армии обороны НКР не только отбросили азербайджанских диверсантов на исходные позиции, но и взяли в плен военнослужащего разведывательной роты 157-й мотострелковой бригады ВС Азербайджана Эльнура Гусейнзаде.

К сожалению, в результате обстрелов азербайджанской стороной армянских позиций есть погибшие среди наших военнослужащих. 8 февраля погиб контрактник АО НКР Гегам Манукян 1979 года рождения, а военнослужащий срочной службы Корюн Киракосян 1998 года рождения получил тяжелое ранение. 6 февраля в ходе обстрела с азербайджанской стороны погиб военнослужащий АО НКР Гор Гарегинян, 1997 года рождения.

Этого бакинским башибузукам показалось мало, и они решили увеличить “потери в карабахской армии” распространением лживых сообщений, “подкрепленных” фотографиями событий 2-5 апреля 2016г. Пресс-служба МО НКР назвала распространяемые азерпропом слухи “форменным абсурдом”, а заявление Баку о, якобы, попытке диверсионного проникновения со стороны арцахских сил — “форменной дезинформацией и жалкой попыткой ввести в заблуждение международное сообщество с целью хоть как-то оправдать осуществленные ими самими накануне на передовой провокационные действия”.

Однако эскалация напряженности Азербайджаном на границах с Арцахом и Арменией — это лишь одна сторона медали. Параллельно Баку, обзаведясь союзниками в лице Киева и Минска, ведет подрывную работу на дипломатическом фронте. В номере “РА” от 27 января (http://www.ra.am/archives/13208) в статье “Бои в Страсбурге: любить икру можно, но зачем же душу дьяволу продавать?!” мы писали о провокационной формулировке в принятом Парламентской Ассамблеей Совета Европы докладе “Нападение на журналистов и свободу СМИ в Европе”, подготовленном главой делегации Украины Владимиром Арьевым. В пункте 9 доклада выражается “обеспокоенность ПАСЕ тем, что свобода СМИ, предусмотренная 10 статьей Европейской конвенции по правам человека, отсутствует на тех территориях стран-членов, которые де-факто контролируются сепаратистским режимом, в частности, в Азербайджане — Нагорном Карабахе, Грузии — Абхазии и Южной Осетии, Молдове — Приднестровье”. Предложение делегации Армении заменить перечисление конкретных мест формулировкой “зоны конфликта” ПАСЕ не приняла. В последующие недели провокационная деятельность подзуживаемого Баку Киева получила продолжение.

7 февраля стало известно, что Украина и Азербайджан договорились не пропускать товары, произведенные в Нагорном Карабахе и Донбассе, без одобрения официальных властей. Посол Украины в Баку Александр Мищенко сообщил, что по поручению президентов руководители таможенных структур двух стран выработали механизм, согласно которому товары с этих территорий могут поставляться в том случае, если лицензированы центральным властями — Киевом и Баку. По словам дипломата, товары, производимые в Нагорном Карабахе, могут пересечь границу Украины только с одобрения Баку. Аналогичную схему применяет Азербайджан в отношении товаров, поступающих из Донбасса: “К примеру, маркировка на шампанском. Если там написано Украина, Артемовский завод (Донбасс), значит все нормально. А если какая-та Новороссия или еще что-то в этом духе, то, естественно, Азербайджан не будет их принимать. Подобный подход применяется и к товарам из Нагорного Карабаха”.

“Правила и циркуляры начали действовать сразу же, как президенты дали поручения. Здесь не надо подписывать какие-то межгосударственные соглашения. Соответствующий документ был подписан главами таможенных структур”, — цитирует посла “Интерфакс”.

Пресс-секретарь президента Республики Арцах Давид Бабаян отметил, что в Степанакерте по этому поводу не переживают: “Наша экономика развивается достаточно динамично, и мы найдем другие рынки”. Решение же Киева он назвал “политически ангажированным, не имеющим ничего общего с экономикой” в силу стремления Украины закупать нефть и газ у Азербайджана. Кстати, посол Украины в Баку Александр Мищенко открыто заявил, что “Азербайджан имеет стратегическую важность для Украины в рамках реализации плана замены российской нефти на азербайджанскую”.

Тесные отношения Баку и Киева не только в политической, экономической, но и военно-технической сфере не секрет. Украина далеко не последний поставщик вооружений Азербайджану. Ныне Баку и Киев рассматривают перспективы активизации двустороннего военно-технического сотрудничества (ВТС) в рамках намеченного на 13-16 февраля в Баку 3-го заседания украинско-азербайджанской межправительственной комиссии по ВТС, сообщил агентству “Интерфакс-Украина” источник в оборонном секторе. Согласно ранее озвученным украинской стороной данным, на новом этапе обсуждается, в том числе, возможность создания совместного производства высокоточного вооружения, и в частности противотанковых ракетных комплексов и ракет к ним на мощностях в Азербайджане. Также Киев проявляет интерес к закупкам некоторых видов вооружений в Азербайджане. Ничего вроде уникального, однако примечательна следующая фраза то ли агентства, то ли его источника: “В новых геополитических условиях стороны отрабатывают планы расширения партнерства”.

И тут уж невозможно не отметить, что планы расширения азербайджано-украинского партнерства разрабатываются, помимо прочего, на фоне продекларированных в конце декабря 2016г. МИД Польши намерений “вернуться к концепции Восточного партнерства, направленной на укрепление взаимоотношений между ЕС и Арменией, Азербайджаном, Беларусью, Грузией, Молдовой и Украиной”.

7 февраля канцлер Германии Ангела Меркель в ходе визита в Варшаву заявила, что снимать санкции с России пока рано, поскольку ситуация на востоке Украины остается неудовлетворительной, а условия минских соглашений не выполняются. Премьер-министр Польши Беата Шидло поддержала эту позицию Берлина, передает DW, а также напомнила о недовольстве Варшавы проектом “Северный поток-2”, по которому российский газ должен поступать в Европу по дну Балтийского моря.

В эти же дни президент АР Ильхам Алиев посещает Брюссель для обсуждения условий нового договора между Азербайджаном и Евросоюзом. В 2015г. Баку отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС по причине отсутствия в документе вопроса о “территориальной целостности Азербайджана”. Детали нового договора неизвестны, но примечательно, что в дни пребывания Алиева в Брюсселе между правительством Азербайджана, ЗАО Южный газовый коридор и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций подписывается контракт о выделении кредита на финансирование проекта Трансанатолийского трубопровода, целью которого является расширение Южно-Кавказского трубопровода и экспорт в Турцию и Южную Европу посредством трубопроводов TANAP и TAP.

Это лишь малая толика из длинной цепи геополитических процессов, вызывающих в памяти создание в 1997г. по инициативе заинтересованных в азербайджанских углеводородах Киева и Тбилиси блока ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова). Блок создавался для противодействия России на постсоветском пространстве, но в конце концов, казалось, почил в бозе. Однако на днях появилась информация о том, что на 27 февраля намечено заседание премьер-министров стран-участниц ГУАМ в Киеве.

Не удивлюсь, если там окажется и премьер Беларуси, поскольку события, связанные с задержанием в Минске по запросу Баку блогера Александра Лапшина (якобы, за посещение Арцаха без разрешения азербайджанских властей) с последующей его экстрадицией в Азербайджан, полностью вписываются в канву вышеприведенных геополитических развитий. Кстати, по сообщениям источников ИА Regnum, Беларусь уже дала понять, что может выйти из состава ЕАЭС и ОДКБ. Сообщивший об этом 1in.am главный редактор Regnum Модест Колеров, назвавший экстрадицию Лапшина “пощечиной России”, прямо связывает это со сделкой между Алиевым и Лукашенко и обострившимися отношениями между Россией и Беларусью. По его словам, “видимо, Лукашенко в Баку взял на себя какие-то обязательства, и он их выполнил, однако эти обязательства фундаментально противоречат принципам союза Россия-Беларусь, и это действие говорит о том, что Минск, Беларусь, Лукашенко, фактически, вышли из Евразийского союза и ОДКБ”.

Станет ли ГУАМ ГУБАМом, покажет время. Однако очевидно, что дело вовсе не в Лапшине и не в арцахской продукции, а в начавшейся в новых геополитических условиях сложной геополитической игре мировых держав на постсоветском пространстве. Игре, в которой Азербайджан и иже с ним пытаются решать свои собственные проблемы. И тут возникает вопрос — а что США, точнее, Трамп?

В интервью Fox News президент США заявил, что в Вашингтоне нет точной информации о том, что происходит на Украине: “…Мы не знаем в точности, что там происходит. Эти про-силы, мы не знаем, неконтролируемы они или контролируются, такое тоже бывает. Мы узнаем. Я удивлюсь, если… но посмотрим”.

А знает ли Трамп, что происходит в Азербайджане, в Армении, в Арцахе, вообще на Южном Кавказе? По словам эксперта Джеффа Манкоффа, новая администрация пока не проявила интереса к этому региону, передает “Голос Америки”. Эксперт считает, что по данному вопросу возможны два варианта: “Если администрация решит принять контрполитику в отношении Ирана, то она также углубит вовлеченность в региональные вопросы, включая в Нагорном Карабахе. Но, с другой стороны, учитывая интерес администрации в отношении России, не исключается, что США решат чуток отойти назад, поскольку этот регион находится в зоне стратегических интересов России”.

А бывший посол США в Грузии Уильям Кортни заявил о том, что Россия и США взаимодействуют в разных сферах, так что контрполитика должна быть пересмотрена, но не за счет того, чтобы терпеть “захватническую политику России”. “Еще непонятно, какие отношения построит Трамп с Путиным, и каковы будут приоритеты лидера США в этих отношениях”, — сказал он.