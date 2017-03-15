Международный турнир в Стамбуле обозначил основные направления работы нового тренерского штаба национальной сборной Армении по вольной борьбе во главе с серебряным призером олимпийских игр Арменом Мкртчяном. По словам наставника, предстоит проделать большой объём работы, но наряду с решением общих задач требуется индивидуальный подход к каждому спортсмену. А ответы на остальные вопросы дадут уже официальные международные старты.

— Каковы впечатления от первого международного турнира?

— Довольно позитивные. Конечно, ребята могли выступить и получше, но в целом каждый из них проявил свой потенциал. Я не разочарован. Каждый попробовал проявить себя. Задача наших борцов заключалась именно в этом, чтобы, исходя из итогов, определиться с последующей работой. Ведь наша главная цель — удачное участие в чемпионатах мира и Европы.

— И вы уже выявили основные недостатки наших вольников?

— Борьба является индивидуальным видом спорта, а это означает, что к каждому спортсмену требуется отдельный подход. Вместе с тем решающими факторами в спорте являются физическая сила, скорость и техника. Каждый из наших борцов имеет свои недостатки, которые мы должны исправить.

— То есть основную ставку вы будете делать на физическую и техническую подготовку?

— Конечно, поскольку все эти факторы взаимосвязаны и дополняют друг друга, но в то же время не исключают индивидуальных недостатков.

— Вы уже начали работу над исправлением ситуации?

— Естественно. Например, в ходе этого турнира постоянно подсказывал ребятам, как надо правильно поступить в конкретной ситуации, возникающей в ходе схватки. Есть множество тонкостей, без которых в спорте невозможно достичь успеха: начиная от регулирования дыхания, кончая техническими и тактическими хитростями. Над всем этим нам и предстоит работать.

— На турнире в Стамбуле из 6 наших борцов только Нарек Сирунян (65 кг) и Володя Франгулян (61 кг) заняли призовые места. Означает ли это, что выступлениями остальных вы неудовлетворены?

— Я бы не хотел оценивать выступления отдельных борцов, но отмечу, что Гарик Барсегян (57 кг) и Георгий Кетоев (97 кг) могли сделать больше. Остальные выступили нормально. Да, могли и получше, но они боролись. Григор Григорян (74 кг) в поединке за третье место умудрился проиграть, выигрывая по ходу встречи со счетом 8:0. За 3 место мог побороться и Варужан Коджоян (74 кг). А тот же Франгулян был близок к выходу в финал. Получше мог выступить и Ваге Тамразян (86 кг), который на последних секундах уступил победу. В целом, повторюсь, каждый из ребят постарался проявить себя, а мы определили те недостатки, над которыми предстоит работать.

— Вы уже сориентировались в выборе участников предстоящего чемпионата Европы?

— Да, но имен называть не буду, так как у меня есть время, чтобы еще раз взвесить все. Все ребята достойны участия в чемпионате Европы, поскольку являются чемпионами страны. Могу сказать только, что на европейском первенстве наши спортсмены будут представлены во всех весовых категориях. Это необходимо, с точки зрения подготовки к осеннему чемпионату мира. Мы же не можем отправить на мировой чемпионат вторых номеров. Кстати, в команде каждый человек должен в меру своей отвественности отвечать за результат. Не считаю, что спрашивать за результат нужно только с тренера. Ведь тренировка – процесс, основанный на совместной работе. Наставник предоставляет спортсмену шанс, а уже от атлета зависит, как он использует его.

— Чем обусловлено отсутствие супертяжеловеса Левана Берианидзе?

— У него были проблемы с весом, но ситуация налаживается. В спорте невозможно достичь высоких результатов без серьезных усилий. В любом случае, он продолжит выступления за нашу сборную.

— В плане олимпийских перспектив вас не смущает то обстоятельство, что Кетоеву скоро исполнится 32 года?

— Ну, и Гарик Барсегян приближается к 30 годам. Им будет предоставлен шанс, поскольку ребята готовились к чемпионату Европы. А дальше видно будет.

— До олимпиады 2020 года в сборной намечается смена поколений?

— Это естественный процесс, который неминуем. У нас есть перспективные молодые ребята, которые на чемпионате Армении проявили себя с лучшей стороны. Они были привлечены к последующим сборам, что тоже очень важно. Ведь резерв нужно постепенно вводить в основной состав сборной и готовить к выступлениям среди взрослых. Ведь подготовка к олимпийским играм требует долгой и тщательной работы.

— Вы намечаете участие в новых международных турнирах до чемпионата Европы?

— Нет. Скоро уедем во Владикавказ, где планируем провести более детальную подготовку к европейскому первенству. А обобщим подготовку уже в Армении.

— Планируете ли встретиться в России с Давидом Сафаряном?

— Не исключаю такой возможности. Я пытался связаться с ним, но пока безуспешно. Может, там удастся? Мне нужно поговорить с ним, уточнить его планы и перспективы дальнейшего выступления в сборной Армении. В любом случае, он был чемпионом мира и Европы, а таких спортсменов терять нельзя.

— Кстати, а как вас приняли в команде?

— Проблем не возникло. В сборной собрались очень хорошие ребята. На первый сбор я пригласил 31 борца и с каждым познакомился индивидуально. Для меня все равны – независимо от титулов.

— А дисциплину сразу наладили?

— Да. Я обсудил с ними все вопросы, отметив, что все красиво в меру. Я по натуре добрый человек, но иногда могу быть и очень строгим. Спорт имеет свои законы и не прощает, когда их нарушают. Например, для профессионального спортсмена чрезвычайно важно соблюдать правильный режим. При неправильном питании или неполноценном сне он никогда не может добиться побед. Обо всем этом я говорил с ребятами, и мы, кажется, поняли друг друга.