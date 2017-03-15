Первая партия грузов, перевезенных Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) по сниженным тарифам в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порта Кавказ-Поти, на днях прибыла в Ереван. Услугами ЮКЖД по новым тарифам воспользовалась компания “Спецмаш” для перевозки сельскохозяйственной техники.

О снижении тарифов на перевозку грузов вагонами в прямом международном железнодорожно-паромном сообщении на линии порта Кавказ-Поти было объявлено в феврале этого года, что, по сути, стало долгожданным событием как для армянских экспортеров, так и импортеров. Подобное снижение стало возможным благодаря выкупу со стороны ЮКЖД мест на пароме, курсирующем по указанному маршруту, а также переговорам об упрощении порядка перевозок и оптимизации тарифов на грузоперевозки с международными партнерами.

В итоге, скидки на перевозку паромом одного вагона отныне составят в среднем около 2 тыс. долларов. Для сравнения, ранее тариф на перевозку паромом одного вагона с любым грузом составлял 5 тыс. долларов. Сейчас же, помимо общего снижения, предусмотрена также дифференциация скидок для каждого вида грузов. Ожидается, что по некоторым номенклатурам тарифы будут снижены на 80%. К примеру, перевозка одного вагона перлита обойдется в 1 тыс. долларов, а вагона соков и минеральных вод — 1,3 тыс. долларов.

“Мы продолжаем работать в данном направлении и проводим активные переговоры с коллегами из РЖД и Грузинской железной дороги. Буквально на днях нам удалось добиться снижения тарифов ГЖД на перевозки грузов в армянском направлении в среднем на 30% (порядка 500 долл)”, — отметил начальник Дорожного центра фирменного транспортного обслуживания ЗАО “ЮКЖД” Дмитрий Гвоздев.

Перевозки в сообщении порта Кавказ-Поти с 10 февраля осуществляются трижды в месяц по графику и без задержек из-за неблагоприятных погодных условий и многокилометровых очередей, как это бывает на КПП Верхний Ларс в случае с автотранспортом. Проще говоря, благодаря сниженным тарифам бизнесмены могут воспользоваться конкурентоспособными ставками на альтернативном Верхнему Ларсу маршруте и избежать потери во времени и финансах, что часто бывает при автомобильной перевозке грузов КПП Верхний Ларс. Еще одним плюсом железнодорожно-паромной перевозки стало то, что они наиболее оптимальны, с точки зрения логистики, поскольку не требуют дополнительной перевалки грузов с железнодорожного на автомобильный транспорт, и осуществляются исключительно в вагонах по железной дороге. Кроме того, предлагаемые скидки позволят также снизить конечную стоимость товаров, что выгодно и армянским потребителям, и производителям отечественной продукции.

По словам г-на Гвоздева, предлагаемый ЮКЖД альтернативный маршрут и снижение тарифов уже вызвали большой интерес в бизнес-среде. В настоящее время переговоры ведутся с 200 компаниями не только из Армении, но и Грузии. Как прогнозирует представитель ЮКЖД, удобство предлагаемого маршрута, гибкие тарифы, независимость от погодных условий вскоре приведут к полной загрузке паромной переправы.