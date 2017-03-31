В минувший вторник на встрече с послом Франции в РА Жаном Франсуа Шарпантье министр культуры РА Армен Амирян обсудил вопросы, связанные с проведением в Армении в 2018 году саммита Международной организации Франкофонии. Надо отметить, что встреча прошла очень продуктивно, а ее впечатляющие результаты мы еще увидим.

Так, в качестве “затравки”, уже совсем скоро, в день рождения великого шансонье Шарля Азнавура — 22 мая, в Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова Министерство культуры РА организует большой концерт. В рамках вечера прозвучат песни Азнавура — преимущественно в исполнении оперных и эстрадных дуэтов.

“Если этот концерт удастся, а я в этом не сомневаюсь, то такой же мы можем организовать и в дни проведения в Армении саммита Франкофонии, включив в программу выступления также оперных и эстрадных певцов из Франции и стран франкофонии”, — с таким предложением обратился министр культуры РА Армен Амирян к послу Франции в РА Жану Франсуа Шарпантье. В свою очередь посол Франции предложил свое содействие и предложил в эти праздничные дни устроить “парад иллюминации”: по аналогии с тем, как проводится Праздник света во французском Лионе, подсветить ряд территорий, где осуществляются совместные армяно-французские археологические раскопки. Например, в “Эребуни”, которому в этом году исполняется 2800 лет. Министр Амирян приветствовал эту прекрасную инициативу и добавил, что такое световое оформление можно применить и в ходе юбилейного празднования “Эребуни-Ереван”.

Что касается крупных мероприятий, которые предложило наше культурное ведомство в рамках саммита Франкофонии, то это будут премьера оперы на французском языке, выставка-ярмарка французских книг, изданных во Франции и странах Франкофонии, концерт певцов из франкофонных стран. Запланирована и премьера фильма Артавазда Пелешяна “Стихия” — если до этого завершатся его съемки во Франции и он будет готов для показа. Еще одна интересная идея от министра культуры Армении — организовать в дни саммита туристические туры в те регионы Армении, где есть “французский след XIX века”, в частности, в Ахталу и Меградзор, где в горнодобывающей промышленности работали и французские компании.

До этого будут проведены исследования для проверки — действуют ли эти компании до сих пор пусть и под другим именем. И если да, то будут приглашены их представители — может, даже потомки инвесторов, работавших в Армении в XIX веке.

Армен Амирян также проинформировал г-на Шарпантье о том, что в этом году на Каннском фестивале у Армении будет более впечатляющий павильон: в надежде на то, что он привлечет больше партнеров для совместного кинопроизводства, тем более, что благоприятные условия для этого вскоре после принятия Закона РА “О кино” будут предоставлены.