В Национальном академическом театре оперы и балета им. А.Спендиарова 4 апреля будет представлен концертный вечер “Барсег Туманян и друзья”.

Что примечательно, отныне этот проект станет ежегодным. Вместе с Народным артистом РА Барсегом Туманяном на сцене выступят солисты Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова Марине Деинян (Заслуженная артистка РА, сопрано), Нуне Бадалян (Заслуженная артистка РА, сопрано), Ованес Айвазян (тенор) и Липарит Аветисян (тенор).

В ходе Гала-оперы также выступит симфонический оркестр Национального академического театра оперы и балета им. А.Спендиарова, под руководством Заслуженного артиста РФ, художественного руководителя театра Константина Орбеляна.