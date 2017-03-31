Регион Март 31, 2017 | Автор : admin

Европейский Суд по правам человека начал расследование по 23 делам относительно военных преступлений со стороны Азербайджана в апреле прошлого года на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения.

Об этом в беседе с Арменпресс сообщил адвокат Ара Казарян, который также входит в группу юристов-правозащитников, представивших в ЕСПЧ ряд исков против Азербайджана в связи с защитой прав армянских военнослужащих и гражданских лиц во время четырехдневной апрельской войны. “ЕСПЧ начал производство по этим 23 делам — это довольно положительное явление. На данный момент мы ждем рассмотрения большего количества дел, которые касаются позиции ЕСПЧ относительно жалоб относительно выселенных лиц”, — подчеркнул он.

Защитник прав человека Республики Арцах Рубен Меликян назвал радостным известием принятие Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) к производству в ускоренном порядке 23 запросов, касающихся прошлогодней апрельской военной эскалации в зоне азербайджано-карабахского конфликта, отметив, что это является результатом объемной работы, проделанной группой адвокатов как из Арцаха, так и из Армении. “Изучение практики Европейского суда показывает, что если дело рассматривается в обычном порядке, то это может занять до 10 лет и больше. В случае ускоренной процедуры процесс занимает меньше времени, но, скажем, не пару месяцев.

Процедура заключается в следующем: прежде всего дело направляется государству-ответчику, в данном случае — Азербайджану, и предоставляется достаточно времени для того, чтобы сторона-ответчик предоставила свой ответ. Затем оно направляется заявителю, для комментирования ответа ответчика и представления своих требований по справедливой компенсации”, — сказал Р.Меликян, добавив, что потом дело снова направляется государству-ответчику, после чего, по прошествии некоторого времени, выносится решение. По словам защитника прав человека Арцаха, в Европейском суде в целом это самый простой способ данной процедуры, но нередко бывает, когда указанный механизм проделывает ещё один круг.

Напомним, что группа юристов-правозащитников представила в Европейский суд по правам человека ряд исков против Азербайджана в связи с защитой прав армянских военнослужащих и гражданских лиц во время четырехдневной апрельской войны, 23 из которых ЕСПЧ уже принял в производство.