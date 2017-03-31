Президент Серж Саргсян 29 марта с рабочим визитом прибыл в Республику Мальту для того, чтобы вместе с главами государств и правительств, представляющих партии-члены Европейской народной партии (ЕНП) из стран Европейского союза и членов Восточного партнёрства, принять участие в заседаниях съезда и в саммите ЕНП.

До начала первого пленарного заседания съезда, Президент Республики из международного аэропорта Валлетты отправился в городской сквер Hastings Gardens, где его встретил мэр Валлетты Алексей Дингли, члены парламента Мальты и представители армянской общины.

Президент возложил венок к армянскому хачкару, который установлен в этом, находящемся в центре столицы Валлетты, сквере. Хачкар установлен 22 декабря 2009 года по инициативе армянской общины Мальты, в знак признательности за помощь, оказанную Мальтой в 1375 году армянам из Киликийской Армении, которые нашли на острове прибежище, и в 1915 году — спасшимся от Геноцида армян. Президент вместе с мэром Дингли и представителями армянской общины воздал дань уважения у хачкара.

В конференц-центре “Арена” гостиницы “Интерконтиненталь” в Сент-Джулиансе глава армянского государства принял участие в съезде Европейской народной партии (ЕНП). Его вёл председатель ЕНП Жозеф Дол. В съезде приняли участие председатель Европейского совета Дональд Туск и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, главы государств и правительств, представляющие партии-члены ЕНП из стран-членов ЕС и Восточного партнёрства, от принимающей съезд страны — председатель Националистической партии Мальты Симон Бусуттил.

В течение двух дней съезда в центре внимания делегатов находились вопросы общеевропейского значения. В повестке большое место уделено политической дискуссии по ключевой теме “Будущее Европы”. Затронуты также вопросы Европейского соседства, текущих развитиях в сфере Восточного партнёрства, актуальных международных вызовов.

Президент Серж Саргсян на первом пленарном заседании съезда выступил с речью:

“Уважаемый господин председатель,

Дамы и господа,

Прежде всего выражаю благодарность председателю Долу за приглашение сюда. Конечно, также желаю успеха председателю Националистической партии Мальты господину Бусуттилу в будущих парламентских выборах.

Дамы и господа,

С радостью должен констатировать, что этот год очень активно начался, с точки зрения отношений Армения- Европейский союз. В конце февраля произошло поистине историческое событие: в Брюсселе мы вместе с председателем Туском объявили о завершении переговоров вокруг нового правового документа, регулирующего наши двусторонние отношения, — соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве. А всего неделю назад уже в Ереване стороны парафировали его. Намечаем подписать этот важный документ на предстоящем саммите Восточного партнёрства, полагаясь также на содействие наших партнёров. После вступления в силу он откроет новую страницу в отношениях Армении с Европейским союзом, закрепив институциональные основы этих отношений, создав новые возможности для расширения и углубления нашего партнёрства.

Партнёрство Армении и Европейского союза — это история успеха, модель успешного партнёрства, которая, с одной стороны, является результатом последовательности Армении в вопросах европейской повестки, с другой — нового подхода Европейского союза в последние годы по развитию индивидуального партнёрства со странами Восточного партнёрства. В этом процессе Армения на собственном опыте показала, что возможно совмещать разные интеграционные процессы, извлекая из каждого и давая каждому позитивное и полезное, что объединяет государства, а не разъединяет их.

Уважаемые коллеги,

Всего через три дня в Армении состоятся парламентские выборы. Это важнейшая веха на пути демократизации нашей страны после конституционных реформ. Учитывая особенности развития страны, мы поставили перед собой задачу сделать уверенный шаг в направлении строительства демократии европейской модели и дальнейшего укрепления демократических институтов. Мы полны решимости и делаем всё возможное, чтобы провести соответствующие высоким международным критериям выборы. Для наблюдения за выборами Армения пригласила все соответствующие международные структуры: ОБСЕ/БДИПЧ, ПАСЕ, Европейский парламент, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и СНГ.

Мы благодарны Европейскому союзу и, конечно, ЕНП за то, что находятся рядом с нами в этом важном для Армении процессе.

Дамы и господа,

Несколько дней назад европейская общественность торжественно отметила 60-летие Римского договора, которым созданы необходимые условия для нынешнего благополучия и стабильного развития граждан Европы. В Армении с большим интересом следят за этими юбилейными мероприятиями, так же, как за протекающими параллельно с ними дискуссиями. История Евросоюза является, в первую очередь, примером того, как сообща решать проблемы, преодолевать противоречия и, наконец, сообща строить успех. Его Святейшество Папа Римский Франциск по этому поводу истинно отметил: “Отцы-основатели Европейского союза не видели Европу лишь как сборник протоколов и процедур. Они видели её как образ жизни, как способ понять человека, основанный на его вечном и неотъемлемом достоинстве”.

Мы верим, что Евросоюз успешно преодолеет также на этом этапе возникающие перед ним проблемы и вызовы, продолжая свою особую миссию мира, стабильности и развития, от чего выиграют как народы Европы, так и друзья Европы.

Спасибо”.