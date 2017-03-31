Один из крупнейших производителей электроэнергии в Армении — ЗАО “Воротанский каскад ГЭС” — получил финансирование в размере 140 млн долларов для модернизации производственных мощностей компании. Заемные средства были привлечены Международной финансовой корпорацией (IFC), входящей в группу Всемирного банка. Причем 45 млн долларов из общей суммы будут предоставлены в виде кредита из собственных средств IFC, еще 65 млн долларов выделит Немецкий банк развития (KfW), а остальная сумма в размере 30 млн долларов поступит от Корпорации инвестиций и развития Германии.

Несколько лет назад, осенью 2013 года, Комиссия по регулированию сферы общественных услуг Армении одобрила сделку по продаже государственного ЗАО “Воротанский каскад ГЭС” дочерней структуре американской Contour Global — ЗАО Contour Global Hydro Сaskade за 180 млн долларов. Сама компания Contour Global расположена в Нью-Йорке и имеет 33 электростанции общей мощностью около 3500 МВт в 17 странах мира: в Африке, Южной и Северной Америке, Европе. Компания является собственником и эксплуатирующей компанией не только традиционных (за исключением атомных), но и альтернативных электростанций, включая ветряные и солнечные электростанции. В Восточной Европе — Болгарии, Украине, Румынии и Польше — общая мощность принадлежащих Contour Global электростанций достигает около 1,100 МВт.

Новое приобретение компании, судя по всему, заняло одно из весомых мест в ее активах. Достаточно сказать, что суммарная установленная мощность Воротанского каскада ГЭС составляет свыше 400 МВт, а объем годовой выработки электроэнергии достигает 1,16 млрд кВт/час. При этом сам каскад, расположенный на реке Воротан на юге Армении, состоит из Татевской (три блока 157,2 МВт), Шамбской (два блока 171 МВт) и Спандарянской ГЭС (два блока 76 МВт). Каскад производит около 16% электроэнергии в Армении, обеспечивая примерно половину выработки ГЭС в стране.

Воротанский каскад уникален тем, что на территории всего бывшего Советского Союза он обладает наибольшим показателем наклона по отношению к уровню моря, что обеспечивает дешевизну поставляемой им электроэнергии. Однако подавляющая часть основного оборудования каскада эксплуатируется на протяжении более 40 лет, в связи с чем оно подверглось как физическому, так и моральному износу.

Многомиллионный кредит как раз и направлен на ремонт и переоснащение мощностей компании. За счет этих ресурсов ЗАО Contour Global Hydro Сaskade получит возможность производить 1,150 гигаватт/ч электроэнергии, что, помимо экономической эффективности, позволит также сократить воздействие на окружающую среду, предотвращая выброс в атмосферу около 55 тыс. тонн парниковых газов. Более того, с реализацией проекта повысится устойчивость энергетической системы Армении в целом и на 60 тыс. увеличится количество потребителей, которые смогут стабильно получать “чистую энергию”.

Надо сказать, что финансовый пакет, выделенный Воротанскому каскаду ГЭС, является самым крупным кредитным финансированием в отечественной сфере энергетики, к тому же для самой Международной финансовой корпорации это первое в нашей стране финансирование в инфраструктурные объекты. В дополнение к кредиту IFC предоставила также процентный своп, который, как уверяют в самой корпорации, позволит компании Contour Global Hydro Сaskade хеджировать процентный риск финансового пакета, защитив его от колебаний на рынке.

Крупные финансовые вливания ожидаются не только для модернизации энергетических инфраструктур страны, но и строительства новых мощностей. На днях в присутствии президента страны Сержа Саргсяна, а также вице-премьера, министра международной экономической интеграции и реформ Ваче Габриеляна и министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашота Манукяна прошла церемония закладки фундамента новой тепловой электростанции, прилегающей к действующей Ереванской ТЭС.

Проект оценивается почти в 300 млн долларов, причем, как пояснил вице-премьер, финансирование будет полностью осуществлено за счет частного капитала, без финансовых вливаний из госбюджета или наращивания госдолга. Единственным обязательством государства станет обязательство закупать в течение 20 лет с момента сдачи электростанции в эксплуатацию весь объем производимой на новом блоке электроэнергии за шесть центов (без учета НДС). По сути, себестоимость электроэнергии строящейся ТЭС будет сопоставима с тарифами солнечных станций и даже малых ГЭС, если учитывать их сезонность, что и позволит в дальнейшем заметно улучшить тарифную политику в отечественной энергосистеме.

Инвестором проекта выступает итальянская компания “Ренко”, на которую и возложены разработка, финансирование, строительство, эксплуатация и техническое обслуживание электростанции с комбинированным парогазовым циклом, мощность которой составит около 250 МВт, а КПД дойдет до 53%. Для сравнения, КПД старых энергоблоков Разданской ТЭС колеблется в пределах всего 33%, нового пятого энергоблока той же ТЭС в Раздане — порядка 44%, а действующего энергоблока Ереванской ТЭС с комбинированным парогазовым циклом — около 49%.

Достигнуть подобного уровня эффективности позволят оборудования и технологии, которые, как обещают инвесторы, будут самыми продвинутыми из известных на сегодня в мире систем в этой области.

“Развивая на сегодня альтернативную энергетику в Армении, мы тем самым увеличиваем удельный вес собственных ресурсов в общей энергетической системе. Однако покрыть растущий дефицит реактивной энергии в стране за счет станций, работающих на возобновляемых источниках энергии, мы не можем. И здесь ключевое значение приобретают именно такие энергетические объекты, действующие на традиционных энергоресурсах, как тепловые электростанции с комбинированным парогазовым циклом”, — пояснил министр энергетических инфраструктур и природных ресурсов Ашот Манукян.

Многомиллионные инвестиции окажут, естественно, серьезное влияние на экономику Армении, но здесь важнее даже не размер ожидаемых инвестиций, а их эффект. Достаточно сказать, что только в ходе строительства новой тепловой электростанции будет создано 900 временных рабочих мест, а после сдачи ее в эксплуатацию свыше 200 специалистов получат постоянную и высокооплачиваемую работу. Что касается эффекта на общую энергосистему страны, то и в этом плане ожидания большие. Дело в том, что в 2019 году завершатся строительные работы на третьей двухцепной высоковольтной линии электропередач 400 кВ Армения-Иран и новой высоковольтной ЛЭП 400 кВ Армения-Грузия. С учетом того, что к этому времени планируется также ввести в строй новый энергоблок Ереванской ТЭС, Армения получит возможность обеспечить надежные и бесперебойные поставки в соседние страны, став важным участником регионального электроэнергетического рынка.