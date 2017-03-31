Премьер-министр Карен Карапетян с официальным визитом посетил Туркменистан. Во дворце приемов резиденции Президента Туркменистана премьер-министра принял Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Приветствуя правительственную делегацию РА в Ашхабаде, Президент Туркменистана отметил, что в последние годы армяно-туркменские отношения отличаются прогрессом, и добавил, что подобные взаимные официальные визиты способствуют развитию отношений по различным направлениям. Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан заинтересован и придает важное значение реализации в различных сферах взаимовыгодных проектов и программ, направленных на дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества с Арменией.

“Наши народы имеют исторически теплые отношения и связи. Уверен, что Ваш официальный визит может наилучшим образом способствовать дальнейшему развитию наших братских отношений в различных сферах экономики — энергетики, транспорта, сельского хозяйства, машиностроения, промышленности. У нас есть большой потенциал сотрудничества, и мы готовы обсудить Ваши предложения и идеи”, — сказал Президент Туркменистана. Гурбангулы Бердымухамедов попросил передать теплые приветствия Президенту РА Сержу Саргсяну.

Карен Карапетян поблагодарил Президента Туркменистана за теплый прием и в свою очередь передал Гурбангулы Бердымухамедову приветствия Президента Саргсяна. Высоко оценивая уровень армяно-туркменских двусторонних отношений, глава правительства отметил, что этому уровню не соответствует сотрудничество в экономической сфере. “Цель визита — обстоятельно обсудить различные вопросы и проекты экономического сотрудничества, которые позволят активизировать экономическое взаимодействие, увеличить объемы товарооборота, используя имеющийся большой потенциал”, — отметил премьер-министр РА, выразив уверенность, что дружба двух народов является хорошей основой для дальнейшего развития сотрудничества Армении и Туркменистана.

Премьер-министр Армении и Президент Туркменистана обсудили различные вопросы сферы экономики. Карен Карапетян и Гурбангулы Бердымухамедов выразили убежденность, что экономическое сотрудничество может стимулировать рост двустороннего торгового оборота.

Гурбангулы Бердымухамедов выразил поддержку реализации обсуждаемых между двумя странами взаимовыгодных программ. Стороны договорились продолжить обсуждения в апреле в Ереване, на уровне рабочих групп.

Премьер-министр РА Карен Карапетян в Ашхабаде встретился с членами правительства Туркменистана во главе с заместителем председателя Кабинета министров Дадебаем Амангелдиевым.

Собеседники выразили убежденность, что представленные армянской стороной предложения имеют большую перспективу и могут стать стимулом для дальнейшего развития и укрепления двусторонних экономических связей. Стороны подчеркнули, что конструктивное сотрудничество, в том числе активная деятельность межправительственной комиссии, придадут новый размах дальнейшему углублению отношений. Премьер-министр РА и заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана отметили важность реализации совместных программ в сферах энергетики, транспорта, информационных технологий, сельского хозяйства, ювелирного дела, авиасообщения, туризма, интенсивной работы в направлении воплощения в жизнь достигнутых договоренностей с участием ответственных соответствующих сфер. Туркменская сторона выразила заинтересованность в активном сотрудничестве в направлении поставок различных армянских товаров, организации авиарейсов, использования ереванского аэропорта в качестве транзитной зоны, строительства автогазозаправочных станций и др.

Премьер-министр РА подтвердил, что с Президентом Туркменистана состоялись конструктивные и результативные переговоры, и выразил надежду, что их результаты придадут дальнейшим отношениям новый размах и новое качество. “Мы обсудили различные вопросы, интересующие армянскую и туркменскую стороны. Должен констатировать, что эффективная реализация имеющегося в наших отношениях потенциала имеет большие перспективы развития”, — подчеркнул Карен Карапетян.

В рамках официального визита в Туркменистан премьер-министр РА Карен Карапетян посетил находящийся в селе Кипчак мавзолей первого Президента независимого Туркменистана Сапармурата Ниязова и отдал дань уважения его памяти. Глава правительства посетил мечеть “Туркменбаши Рухы”, где его встретил Верховный муфтий Туркменистана Чарыгельды Серяев. Премьер-министр Карапетян в сопровождении мэра Ашхабада Шамухаммета Дурдылыева посетил также Монумент Независимости Туркменистана и возложил цветы.

Правительственная делегация РА возвратилась в Армению.