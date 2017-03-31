Сегодня последний день агитационной кампании по парламентским выборам, которые состоятся 2 апреля. Завтра день тишины. И слава Богу, ибо некоторые силы впали уже в азарт: адреналин зашкаливает.

Об агиткампании. В основном она прошла нормально, если не считать отдельных инцидентов, явно спровоцированных оппозиционными политическими силами ради повышения собственного рейтинга и привлечения внимания международных наблюдателей. Вернее, не только международных наблюдателей, но и патронирующих им дипломатических представительств, аккредитованных в Армении. Насколько это им удалось — проявится буквально через пару дней.

В ходе агиткампании главной мишенью критики была, естественно, правящая Республиканская партия. Участвующие в выборах политические силы, не сумев убедить народ в том, что именно они — та самая сила, которой следует доверять, попытались снискать это доверие критикой властей и друг друга. Испытанный метод, перед соблазном задействовать который не удержались даже силы, периодически входившие в правящую коалицию. По большому счету, для предвыборного периода это вполне нормально, хотя не слишком нравственно. Но, как говорится, там, где начинается политика, нравственности места нет.

О популизме. В нынешней предвыборной кампании популизм буквально зашкаливал. О спасении экономики Армении говорили, до надрыва голосовых связок, люди, вообще не имеющие представления об экономике. Прозвучало множество обещаний — в подавляющем большинстве неосуществимых, что сами политические деятели прекрасно сознают. Но коль скоро популисты в основном работают на контингент средней грамотности и средних интересов, для которого громогласная критика властей — уже подвиг, а значит, те, кто так поступает, достойны доверия, отдельные деятели пошли именно этим проторенным путем, не долго думая о том, что завтра люди спросят их (если, конечно, получат вотум доверия народа): а что ты сделал для нас?

И еще раз о популизме. Завершающаяся предвыборная агиткампания показала, что это аморальное, но принятое во всем мире политическое явление в Армении пережило смену поколений. На смену отцу-основателю отечественного политического популизма Артуру Багдасаряну уже пришли молодые лидеры новосозданных партий “Гражданский договор” и “Светлая Армения”, объединившихся в блок “Елк”. Если “Оринац еркир”, ныне выступающая под названием “Армянское возрождение” проводила свои встречи с электоратом почти на задворках, то бравые парни из “Елк” вещали с крыш гаражей, своим популизмом заткнули лидеров ПАВ. Это также испытанный метод, который берут на вооружение харизматичные лидеры, дефицит чего испытывают лидеры блока “Елк”. Он снискал славу прозападного толка, не против устраивать скандалы в ожидании, что заграница им поможет, как в своей время делал Артур Багдасарян. Но и тут есть весьма серьезная помеха: некоторые наши оппозиционные деятели, полагающие, что для повышения рейтинга все средства хороши, в определенных кругах заслужили имидж “клиентов властей”. Например, вовремя задать представителям правительства верные, волнующие общество вопросы, подхватить и раздуть утку в подконтрольных им СМИ, тем самым оказывая немалые услуги властям. И именно поэтому различные ответвления оппозиции конкурируют, порой бия себя в грудь — кто же истинная оппозиция, различными заявлениями компрометируя друг друга. Одним словом, в канун голосования так и не сформировалось единое оппозиционное поле. И трудно рассчитывать, что таковое сформируется в парламенте следующего созыва: амбиции душат их лидеров.

Об агрессивности. Ее проявления были заметны уже в первые дни агиткампании. К счастью, пока лишь в форме заявлений. Лидеры “Армянского возрождения” грозились шкуру спустить с нерадивых единомышленников, а тем, кто скажет дурное слово о них — собственными руками выцарапать глаза, представитель же блока “Царукян” — отрезать уши одному из губернаторов. В истории отечественного парламентаризма это, безусловно, совершенно новая культура, весьма напоминающая воинственные кличи американских индейцев. Но бог с ними — авторами этих заявлений. Главное — чтобы не перешли от слов к делу.

Самой агрессивной агиткампанией отличился, пожалуй, блок ОРО, возглавляемый экс-министрами ИД и обороны. Об агрессивности этого новоиспеченного политического формирования СМИ каждый Божий день публикуют по несколько статей — естественно, весьма критических. Подавляющее большинство общества не просто удивлено, но и возмущено, как могут вчерашние ответственные чиновники, будучи отлучены от власти, проливать столько яда на Родину и власти, а по большому счету — и на общество в целом. Эти люди во имя достижения власти не брезгуют никакими средствами и уловками. Слушая их призывы, осознаешь, что они для нас чужие со всеми вытекающими из этого последствиями. Они также руководствуются принципом “Заграница нам поможет”. Достаточно напомнить, что минимум двое из лидеров этого альянса — экс-министры иностранных дел Вардан Осканян и Раффи Ованнисян, — летом поддержали вооруженную группу “Сасна црер”, захватившую полк ППС и убившую троих полицейских. Третий из лидеров, бывший тогда министром обороны РА Сейран Оганян, по должности не мог открыто поддержать вооруженную банду, зато ныне “Сасна црер” из-за тюремных решеток выступает в поддержку блока ОРО.

В популистских целях блок активно использует арест в рамках известного дела экс-командующего Армией обороны НКР Самвела Бабаяна, вплоть до задержания выступавшего фактическим координатором ОРО. Все это, вместе взятое — и поддержка “Сасна црер”, и история с Самвелом Бабаяном, — возымело обратный эффект, резко снизив в последние дни и без того невеликий рейтинг блока. Посему его лидеры хватаются уже за соломинку и уже заявили о готовности возглавить поствыборные процессы, которые, по всей вероятности, сами же и намерены спровоцировать…

В агиткампании политические силы участвовали по мере своих менталитетов, и самое главное, с чувством бережного отношения к Родине.