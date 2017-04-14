Республиканская партия Армении продолжает обобщение итогов состоявшихся 2 апреля парламентских выборов. Об этом после заседания Исполнительного органа РПА в беседе с журналистами сказал заместитель председателя и пресс-секретарь партии Эдуард Шармазанов.

На вопрос, обсуждался ли в Национальном Собрании и правительстве вопрос распределения руководящих постов, господин Шармазанов ответил, что в данный момент РПА проводит консультации с коллегами из АРФ “Дашнакцутюн”.

“Да, я должен подтвердить, что РПА и АРФД обсуждают вопрос сотрудничества в будущем правительстве. По завершении этих консультаций общественность будет информирована о результатах”, — сказал он, добавив, что вопрос о сотрудничестве с альянсом “Царукян” на повестке РПА не стоит.

Он также подтвердил муссируемые в политических кругах и СМИ слухи о том, что некоторые ныне уже экс-депутаты от РПА, да и избранные по итогам парламентских выборов, получат должности в исполнительной власти. В частности, не исключил возможность назначения Артака Закаряна и Артака Давтяна заместителями министра обороны. “Вероятно, что двоих своих представителей РПА делегирует в Министерство обороны в качестве заместителей министра. Партия верит, что и господин Артак Закарян, и господин Артак Давтян могут приложить свои патриотические и профессиональные качества для решения стоящих перед ВС задач. Пока не поздравляю, потому что нет официального приказа”, — отметил Эдуард Шармазанов.

Добавим, что член РПА Артак Закарян в парламенте V созыва возглавлял постоянную комиссию по внешним отношениям, а Артак Давтян — комиссию по образованию, науке и вопросам молодежи, оба успешно выполняли возложенные на них обязанности и отличались тактичным поведением, что не было свойственно многим их коллегам-законодателям.

В прессе муссируются слухи, что министр обороны Виген Саргсян и министр юстиции Арпине Оганнесян продолжат свою деятельность в исполнительной власти, действующий столичный мэр Тарон Маргарян, также избранный по пропорциональному списку РПА, хочет вновь избираться на посту мэра. Кстати, он возглавляет список РПА на предстоящих 14 мая выборах Совета старейшин Еревана.

Согласно публикациям СМИ, всемирно известный французский шансонье-армянин, 93-летний Шарль Азнавур покинет пост Чрезвычайного и Полномочного посла Армении в Швейцарии и постоянного представителя РА в штаб-квартире ООН в Женеве — его, по прогнозам СМИ, займет самый старший по возрасту депутат НС VI созыва, 70-летний Ара Баблоян, занимающий четвертое место в списке Республиканской партии Армении. Впрочем, данный прогноз вряд ли соответствует действительности: господин Баблоян по специальности хирург-уролог и всю жизнь занимался медициной, даже будучи депутатом НС — он занимал пост председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения. Некоторые же СМИ уже “назначили” господина Баблояна министром здравоохранения РА.

Конечно, после каждых общегосударственных выборов бывают кадровые перестановки в высших эшелонах власти, так что разговоры эти не случайны. Пока что можно считать достоверными слова господина Шармазанова о смене руководителей двух ключевых постоянных комиссий НС — по внешним отношениям и по образованию, науке и вопросам молодежи. Учитывая то обстоятельство, что некоторая часть председателей постоянных комиссий НС V созыва не избрана депутатами, некоторые же, согласно слухам, получат должности в исполнительной власти, в вопросе председателей комиссий ожидаются большие перемены.

Например, очевидно, что сменится председатель временной счетной комиссии — в последних двух созывах НС этот пост занимал республиканец Сукиас Аветисян, который на этот раз принимал участие в выборах по рейтинговой системе и не набрал нужного количества голосов.

Кроме того, по всей вероятности, сократится и число постоянных парламентских комиссий. Недавно в беседе с журналистами руководитель аппарата НС Грайр Товмасян (избранный депутатом по пропорциональному списку РПА) сказал, что, по всей вероятности, сократится число постоянных комиссий. Ныне их 12 (согласно Регламенту НС, численность их должна быть до 12). Число их увеличилось в парламенте завершающего свои полномочия V созыва. Скорее всего, будут упразднены постоянные комиссии по евроинтеграции и по правам человека, фактически, дублировавшие функции постоянных комиссий по внешним отношениям и по государственно-правовым вопросам. Комиссии по евроинтеграции и по правам человека возглавляли члены партии “Процветающая Армения” Наира Зограбян и Элинар Варданян. Последняя не избрана в состав нового депутатского корпуса.

Сменится также председатель постоянной комиссии по вопросам территориального управления и местного самоуправления — ее руководитель Степан Маргарян баллотировался по списку блока ОРО, который, как известно, не сумел преодолеть порог парламентского представительства.

Поскольку мандат народного доверия не получил также председатель постоянной комиссии по экономическим вопросам, экс-министр охраны природы РА Вардан Айвазян, сменится и руководитель этой комиссии.

Возможны и иные перемены, о чем пока рано говорить, поскольку новоизбранные депутаты пока не получили мандаты и не сформировано новое правительство.

Согласно Закону РА “Регламент НС”, право выдвижения кандидатур на посты председателей и заместителей председателей постоянных комиссий НС закреплено за фракциями, которые реализуют его в день открытия первой сессии Национального Собрания нового созыва. Напомним, оно состоится 27 апреля.