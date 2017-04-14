Осенью будущего года в одном из крупнейших и авторитетнейших музеев мира — Нью-Йоркском “Метрополитен” состоится беспрецедентная выставка, посвященная Армении. Об этом на прошлой неделе заявила журналистам куратор музея “Метрополитен”, президент Ассоциации кураторов музеев искусств и вице-президент Международного центра средневекового искусства Хелен Эванс. По ее словам, цель выставки — провести параллели между армянским и мировым культурным наследием.

“21 сентября 2018 года в Музее искусств “Метрополитен” состоится открытие выставки, посвященной Армении, армянскому искусству. Я очень рада, что сегодня нахожусь здесь, уже во второй раз, ведь мы начинаем налаживать связь с Арменией”, — сказала г-жа Эванс. По ее словам, на выставке будут представлены шедевры армянского искусства периода от принятия христианства до XVII века. Хелен Эванс отметила, что в основном выставка представит визуальную армянскую культуру, равно как и издательское дело.

“Хочу выразить особую благодарность правительству Армении в лице Министерства культуры Армении за подаренный в 2008 Музею “Метрополитен” хачкар, который включен в постоянную экспозицию нашего музея и является очень важным экспонатом. Продолжением этого станет посвященная Армении выставка” , — отметила куратор музея “Метрополитен”. Она также сообщила, что в 2014 году бывший директор Музея “Метрополитен” в своей книге написал про подаренный хачкар, посредством которого в музее армянская культура представлена как часть мирового искусства. Над организацией выставки “Метрополитен” работает с 2013 года, при непосредственном руководстве Министерства культуры Армении.

Свои экспонаты на выставке представят три армянских музея — Музей истории Армении, Музей Первопрестольного Святого Эчмиадзина и Музей-институт древних рукописей им. Месропа Маштоца “Матенадаран”.

Отметим, что куратор Музея “Метрополитен” посетила Армению в рамках обучающего семинара-тренинга “Музейная экспозиция: проектирование и дизайн”, который прошел в Национальной картинной галерее с 5 по 8 апреля. В качестве организаторов занятий выступили Национальный комитет Армении Международного совета музеев (ИКОМ), совместно с Министерством культуры РА и Смитсоновским институтом, при финансовой поддержке программы “Моя Армения” Агентства США по международному развитию (USAID). Цель семинара — развить навыки работников музейной сферы в области организации и проведения выставок и показов. Посредством лекций и групповой работы, участники также приобретут опыт в плане оценки экспозиций.

Вместе с Хелен Эванс занятия провели международные эксперты Аманда Майне (Великобритания, “Британский музей”), Эрик Кристиансен (США, Смитсоновские музеи) и группа экспертов из Национального комитета Армении ИКОМ.

Участники семинара были отобраны по итогам публичного объявления, с учетом их специализации в области музейного экспонирования.

В числе участников — сотрудники 25 музеев Армении и Джавахка, работающие с музеями независимые кураторы, а также сотрудники пяти областных музеев, вовлеченных в рамках деятельности программы “Моя Армения”. Переподготовка музейных специалистов — одно из главных направлений стратегии Национального комитета Армении ИКОМ.

Благодаря проведению этих занятий, в ряде музеев Еревана и регионов были реализованы многочисленные образовательные программы, которые удостоились ряда наград на международных конкурсах и придали общественным работникам новое дыхание и качество.