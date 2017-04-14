В сельскохозяйственной сфере Армении в этом году намечается реализация программ, способных обеспечить новый виток развития с применением современных технологий. Среди них — лизинг сельхозтехники по низким процентным ставкам, создание показательной станции механизации и внедрение системы капельного орошения.

Начнем с того, что в последних числах прошлого месяца правительство утвердило программу субсидирования сельскохозяйственных кредитов, которая будет продолжена почти на тех же условиях, что и ранее. В рамках этой программы за 2011-2016 годы сельчане получили около 119 тысяч кредитов на общую сумму порядка 99 млрд драмов. Только в прошлом году им было предоставлено 20 тыс. кредитов на сумму 25 млрд драмов. Это довольно высокий показатель, но проблема в том, что зачастую сельскохозяйственные кредиты использовались не по назначению, поэтому Минсельхоз решил несколько скорректировать программу. В будущем фермеры смогут получать субсидируемые кредиты только после того, как представят конкретные программы новому специальному Фонду при Минсельхозе, который будет иметь консультационную направленность, и получат одобрение этой структуры.

Следующим нововведением Минсельхоза станет программа по внедрению капельного орошения в Армении, реализуемая в рамках проекта ЕС “Восточное партнерство”. На начальном этапе будут охвачены Армавирская и Араратская области, где на внедрение капельного орошения предусмотрено потратить порядка 10 млн евро. По расчетам экспертов, установка систем капельного орошения будет выгодна тем фермерским хозяйствам, площадь которых достигает 5 га и более. Это позволит увеличить продуктивность в зависимости от выращиваемой культуры на 20-40%, уменьшить расход воды до 50%, и если система будет приобретена в кредит, то в течение 2-3 лет все затраты на нее будут покрыты за счет большего урожая и сэкономленных средств.

От внедрения капельного орошения получит выгоду и государство, поскольку уменьшатся субсидии и расход воды. А средства международных структур будут направлены на создание вторичных ресурсов водоснабжения систем капельного орошения — соответствующих устройств, которые будут фильтровать воду, обеспечивать ее нужный напор, а также предоставлять возможность внесения удобрений через систему.

Серьезные подвижки наметились в этом году и в плане лизинга сельхотехники по низким процентным ставкам. Сама программа уже стартовала, но на сегодня кредитование осуществляется пока что за счет финансовой структуры Национального центра развития малого и среднего бизнеса УКО “Инвестиции МСБ”. Средства предоставляются под 2%, причем эта цифра снижена с 9% за счет субсидий государства. Поставляет технику по лизингу тоже пока одна организация — компания “Спецмаш”. Но, как отметил на днях министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян, вскоре к программе присоединятся также “АКБА-Кредит Агрикол Банк” и “Фарм Кредит Армения”, а из поставщиков техники — компании “Грашк Айги”, которая импортирует итальянскую и немецкую технику, “Галопер” и армяно-китайский “Чинван”.

“Дело в том, что сельскохозяйственные работы у нас в стране зачастую выполняются на устаревшей технике, что отрицательно влияет на эффективность работы. По лизингу мы поможем обеспечить техникой крупные хозяйства, но владельцам небольших участков выгоднее нанимать технику, нежели покупать собственную. Поэтому мы намерены создать станцию сельхозтехники, которая поможет фермерам арендовать новую технику”, — пояснил глава Минсельхоза, добавив, что в новую пилотную программу государство вложит 700 млн драмов.

Для ее реализации будет объявлен соответствующий конкурс, по итогам которого выберут частную компанию, осуществляющую весь процесс. Если все пойдет по плану, то, по подсчетам министра, уже в конце мая станция сельхозтехники начнет свою работу. Обеспечить весь спрос новая станция, конечно же, будет не в состоянии. Однако в Минсельхозе надеются, что этот пример станет заразительным, и в итоге такие станции появятся по всей стране, удовлетворив весь имеющийся спрос на подобные услуги.