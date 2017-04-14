Государство Апрель 14, 2017 | Автор : admin

Центральная избирательная комиссия РА сформировала участковые центры для проведения выборов в Совет старейшин Еревана и представила места их дислокации.

Первый участок включает Аван, второй — Нор-Норк, третий — Канакер-Зейтун, четвертый — Арабкир, пятый — Давиташен, шестой — Ачапняк, седьмой — Малатию-Себастию, восьмой — Шенгавит, девятый — Норк-Мараш и Кентрон, десятый — Эребуни и Нубарашен.

Для наблюдения за проведением выборов в Совет старейшин Еревана в данный момент зарегистрирована одна общественная организация — “Ассоциация молодежи Гегама” (147 наблюдателей). Организации, желающие осуществлять наблюдение за проведением выборов в Совет старейшин Еревана, могут обратиться в ЦИК до 29 апреля.

СМИ, желающие осуществлять освещение проведения выборов в Совет старейшин Еревана, могут обратиться в ЦИК до 29 апреля. Пока аккредитованных Центризбиркомом СМИ нет.

Отдел паспортов и виз полиции Армении представил в ЦИК информацию о числе избирателей, имеющих право голоса на этих выборах. По этим данным, таковых — 841 тысяч 973 человека.

Напомним, что в выборах Совета старейшин Еревана примут участие 3 политические силы: Республиканская партия Армении, список которой возглавляет действующий столичный градоначальник Тарон Маргарян; блок “Елк”, список которого возглавляет Никол Пашинян; партия “Еркир цирани”, список которой возглавляет Заруи Постанджян.

Процесс регистрации кандидатов в члены Совета старейшин Еревана, выдвинутых указанными политическими силами, до 14 апреля.

Выборы в Совет старейшин Еревана состоятся 14 мая. Предвыборная агитация начнется 21 апреля и продлится до 12 мая.